Publicat 19 nov. 2026, 23:11 Actualizat 19 nov. 2026, 23:12

Decorațiunile luminoase sunt nelipsite din locuințe în perioada sărbătorilor de iarnă, însă atmosfera festivă poate veni și cu un cost suplimentar la factura de electricitate. Diferența depinde în principal de tipul instalației folosite, de puterea acesteia și de numărul de ore în care rămâne conectată la priză. Iată cât pot consuma ghirlandele de Crăciun și ce variante sunt mai avantajoase pentru buget.

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