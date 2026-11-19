Decorațiunile luminoase sunt nelipsite din locuințe în perioada sărbătorilor de iarnă, însă atmosfera festivă poate veni și cu un cost suplimentar la factura de electricitate. Diferența depinde în principal de tipul instalației folosite, de puterea acesteia și de numărul de ore în care rămâne conectată la priză. Iată cât pot consuma ghirlandele de Crăciun și ce variante sunt mai avantajoase pentru buget.
Cât consumă instalațiile de Crăciun lăsate aprinse peste noapte
În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, tot mai multe persoane își decorează locuințele, balcoanele și curțile cu instalații luminoase. Bradul împodobit, ghirlandele și șirurile de beculețe creează o atmosferă specială, dar utilizarea lor zilnică poate influența consumul de energie.
Un exemplu simplu arată că o instalație LED cu aproximativ 100 de beculețe poate avea o putere de numai 5 wați. Dacă este lăsată aprinsă în fiecare noapte, timp de aproximativ 8 ore, costul suplimentar estimat pentru o lună poate varia între 1,19 și 4,35 lei, în funcție de tariful energiei electrice.
Situația este diferită în cazul instalațiilor tradiționale, cu becuri incandescente. Acestea pot consuma considerabil mai mult decât variantele LED. O ghirlandă cu aproximativ 100 de becuri clasice poate ajunge la o putere de 40 de wați, iar utilizarea ei în același interval poate adăuga aproximativ 12,89 lei la factura lunară, potrivit calculelor prezentate.
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de puterea reală înscrisă pe produs, durata de funcționare și prețul plătit pentru un kilowatt-oră.
LED sau becuri clasice? Ce instalație merită să alegi
Diferența majoră dintre cele două tipuri de instalații este consumul de electricitate. Becurile LED sunt mult mai eficiente energetic și pot oferi un iluminat festiv fără să crească semnificativ factura.
Instalațiile clasice continuă să fie apreciate pentru aspectul luminii, însă consumul lor poate fi mult mai ridicat. Dacă ai deja astfel de decorațiuni și vrei să le folosești, o soluție este să le aprinzi doar câteva ore seara, atunci când te bucuri de atmosfera creată, apoi să le deconectezi.
În schimb, pentru persoanele care își doresc ca bradul sau decorațiunile din casă să lumineze pe tot parcursul nopții, variantele LED reprezintă alegerea mai economică.
Instalațiile pe baterii, o alternativă pentru decorarea locuinței
O altă posibilitate este folosirea ghirlandelor alimentate cu baterii. Acestea nu se conectează direct la rețeaua electrică și pot fi amplasate în locuri în care nu există o priză în apropiere.
Totuși, autonomia depinde de tipul bateriilor, de puterea instalației și de timpul de funcționare. Dacă sunt lăsate aprinse multe ore în fiecare noapte, bateriile vor trebui înlocuite periodic, ceea ce poate genera cheltuieli suplimentare.
Cum reduci consumul fără să renunți la luminițele de Crăciun
Pentru a păstra atmosfera sărbătorilor fără să ai surprize neplăcute la factura de energie, este important să verifici consumul instalațiilor înainte de a le cumpăra.
Câteva măsuri simple pot ajuta la reducerea costurilor:
- Alege instalații LED, cu un consum redus de energie.
- Verifică puterea exprimată în wați înainte de achiziție.
- Folosește un temporizator pentru oprirea automată a luminițelor.
- Stinge instalațiile atunci când nu ești acasă sau când nu mai ai nevoie de ele.
- Evită să lași aprinse inutil decorațiunile cu becuri incandescente.
În concluzie, nu este nevoie să renunți la decorurile luminoase pentru a economisi energie în perioada sărbătorilor. Alegerea unor instalații LED și folosirea lor responsabilă îți permit să te bucuri de atmosfera de Crăciun fără cheltuieli importante în plus la factura de electricitate.