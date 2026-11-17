Un moment artistic pus în scenă la Sala Palatului a stârnit un val de controverse în mediul online. Theo Rose este acuzată de propagandă comunistă, după ce, la finalul spectacolului, mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri au urcat pe scenă și au interpretat o melodie din perioada comunistă. Imaginile au împărțit publicul și au generat numeroase reacții critice. Reprezentanții artistei resping însă acuzațiile și susțin că momentul a fost conceput ca un manifest împotriva comunismului.
Theo Rose, acuzată de propagandă comunistă după show-ul cu pionieri
Reacțiile publicului au fost împărțite. În timp ce numeroși internauți au privit momentul cu nostalgie și au spus că imaginile le-au trezit amintiri din tinerețe, au existat și voci care au criticat dur reprezentarea perioadei comuniste.
Printre cei care au luat poziție se numără Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Aceasta a acuzat-o pe Theo Rose de propagandă comunistă și a atras atenția asupra uniformelor de pionier, purtate de copiii din România comunistă. Totodată, a ridicat întrebarea dacă părinții și-au dat acordul pentru ca cei mici să participe la un asemenea moment artistic.
În replică, Anghel Damian, soțul artistei, susține că imaginile apărute în spațiul public au fost scoase din context. Potrivit acestuia, în timpul reprezentației, pe ecranele din spatele scenei erau proiectate imagini de la Revoluția din 1989, dar și fotografii ale victimelor regimului comunist.
Reacția echipei artistei: ”A fost un spectacol-manifest”
De asemenea, Codin Maticiuc, implicat în organizarea spectacolului, a intervenit în apărarea artistei. Acesta susține că evenimentul nu a fost doar un concert, ci un manifest anticomunist, menit să le arate spectatorilor cât de dificilă era viața în România în perioada regimului condus de Nicolae Ceaușescu.