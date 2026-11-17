Publicat 17 nov. 2026, 14:15 Actualizat 17 nov. 2026, 14:21 Sursă Realitatea PLUS

Un moment artistic pus în scenă la Sala Palatului a stârnit un val de controverse în mediul online. Theo Rose este acuzată de propagandă comunistă, după ce, la finalul spectacolului, mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri au urcat pe scenă și au interpretat o melodie din perioada comunistă. Imaginile au împărțit publicul și au generat numeroase reacții critice. Reprezentanții artistei resping însă acuzațiile și susțin că momentul a fost conceput ca un manifest împotriva comunismului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre theo rosepionierispectacol