Imagini cu metroul din București în prima zi de funcționare. Evenimentul din 16 noiembrie 1979

Metroul bucureștean, astăzi unul dintre cele mai importante mijloace de transport din Capitală, are o istorie de aproape cinci decenii. Puțini își mai amintesc însă cum arătau primele trenuri și stațiile în care au coborât călătorii la începuturile acestui proiect. Pe 16 noiembrie 1979, bucureștenii au putut circula pentru prima dată cu metroul, într-o perioadă în care transportul subteran reprezenta o noutate pentru oraș. Fotografiile de arhivă păstrează imagini autentice din acele vremuri și surprind atmosfera primelor zile de funcționare.
Dacă în prezent metroul face parte din rutina zilnică a sute de mii de oameni, în urmă cu 47 de ani, primele călătorii subterane reprezentau un moment important pentru dezvoltarea Bucureștiului.
16 noiembrie 1979, ziua în care bucureștenii au circulat pentru prima dată cu metroul
Proiectul construirii metroului din București a început în anul 1972, pe fondul problemelor tot mai mari de trafic de la suprafață. Autoritățile urmăreau să creeze o alternativă rapidă de transport, care să reducă aglomerația și să faciliteze deplasările între diferite zone ale Capitalei.
Lucrările au fost realizate de Întreprinderea de Exploatare a Metroului, iar primele stații au fost pregătite pentru circulație în a doua parte a anilor '70.
Un moment esențial a fost înregistrat pe 16 noiembrie 1979, când metroul a început să funcționeze în regim experimental, oferindu-le locuitorilor Bucureștiului posibilitatea de a utiliza pentru prima dată acest mijloc de transport.
În acea perioadă, infrastructura era mult diferită de cea pe care o cunosc astăzi călătorii. Stațiile aveau un aspect simplu, fără amenajările și elementele moderne întâlnite în prezent.
Cum arătau primele stații și trenuri de metrou din București
La începuturile sale, metroul bucureștean era conceput în primul rând pentru eficiență și funcționalitate. Accentul a fost pus pe infrastructură și pe asigurarea unui transport rapid, nu pe elementele decorative sau pe aspectul spectaculos al stațiilor.
Fotografiile păstrate din acea perioadă surprind o imagine diferită a transportului subteran: peroane cu amenajări sobre, spații simple și trenuri care aveau să devină familiare pentru generații întregi de bucureșteni.
Și materialul rulant avea o particularitate importantă: primele trenuri au fost produse în România, la fabrica de vagoane din Arad, fiind parte a efortului de dezvoltare a unei industrii naționale care să susțină noul sistem de transport.
De-a lungul anilor, trenurile, stațiile și echipamentele au trecut prin numeroase modernizări, însă imaginile de arhivă au păstrat aspectul original al metroului din primii ani.
Ce stații avea prima linie de metrou din Capitală
Primul tronson pus în funcțiune lega Semănătoarea, actuala stație Petrache Poenaru, de Timpuri Noi. Traseul avea șase stații, care asigurau legătura între mai multe zone importante ale orașului.
Acestea erau:
- Semănătoarea;
- Grozăvești;
- Eroilor;
- Izvor;
- Piața Unirii;
- Timpuri Noi.
Traseul a reprezentat începutul unei rețele care avea să se extindă treptat și să schimbe modul în care bucureștenii se deplasau prin oraș.
Un detaliu mai puțin cunoscut este că punerea în funcțiune din 16 noiembrie 1979 a precedat inaugurarea oficială. Aceasta a avut loc pe 19 decembrie 1979, în prezența fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu.
Cum s-a schimbat metroul bucureștean după 1980
Dezvoltarea rețelei a continuat într-un ritm susținut în anii '80. Au fost construite noi tronsoane, au apărut alte stații, iar metroul a început să deservească tot mai multe cartiere și zone importante ale Capitalei.
Schimbările politice și economice de după 1989 au influențat ritmul investițiilor, însă rețeaua a continuat să se extindă și în deceniile următoare.
Astăzi, metroul este indispensabil pentru transportul public din București, iar stațiile și garniturile au trecut prin transformări importante, de la modernizarea echipamentelor până la introducerea unor trenuri mai noi.
Imaginile din 16 noiembrie 1979 rămân însă o mărturie a începuturilor unui proiect care a schimbat definitiv transportul în Capitală. Pentru cei care au prins acele vremuri, fotografiile readuc amintiri, iar pentru generațiile mai tinere reprezintă o ocazie de a descoperi cum arăta Bucureștiul în prima zi a metroului.