Imagini cu metroul din București în prima zi de funcționare. Evenimentul din 16 noiembrie 1979

Publicat 16 nov. 2026, 15:53 Actualizat 16 nov. 2026, 15:56

Metroul bucureștean, astăzi unul dintre cele mai importante mijloace de transport din Capitală, are o istorie de aproape cinci decenii. Puțini își mai amintesc însă cum arătau primele trenuri și stațiile în care au coborât călătorii la începuturile acestui proiect. Pe 16 noiembrie 1979, bucureștenii au putut circula pentru prima dată cu metroul, într-o perioadă în care transportul subteran reprezenta o noutate pentru oraș. Fotografiile de arhivă păstrează imagini autentice din acele vremuri și surprind atmosfera primelor zile de funcționare.

Distribuie articolul