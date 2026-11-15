Ai accelerat ca să treacă ambulanța? Când riști să primești amendă de radar, deși ai vrut să ajuți
Ambulanță / Sursa foto - Arhivă
Auzul sirenelor unei ambulanțe îi determină pe mulți șoferi să încerce să elibereze cât mai repede drumul pentru echipajul aflat în misiune. Uneori, conducătorii auto aleg să accelereze pentru a se îndepărta din calea autospecialei, însă o asemenea manevră poate atrage o sancțiune dacă este înregistrată de radar.
Legislația rutieră din România îi obligă pe participanții la trafic să acorde prioritate vehiculelor de intervenție care au în funcțiune semnalele luminoase și sonore. Această obligație nu înseamnă însă că șoferii obișnuiți pot depăși limitele de viteză. Există totuși o excepție legală care poate fi invocată în anumite împrejurări.
Poți fi amendat dacă depășești viteza pentru a face loc ambulanței?
Da. Un conducător auto poate primi amendă dacă depășește limita legală de viteză, chiar dacă explică faptul că a făcut acest lucru pentru a permite trecerea unei ambulanțe.
Potrivit articolului 121 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, șoferii trebuie să respecte limitele de viteză stabilite pentru drumul pe care circulă. Astfel, dacă limita este de 50 km/h, iar un conducător auto ajunge la 75 km/h pentru a elibera banda, abaterea poate fi înregistrată de radar și sancționată.
Prezența unei ambulanțe în spatele autoturismului nu anulează automat răspunderea pentru depășirea vitezei. Legea acordă anumite derogări vehiculelor care se deplasează în misiuni urgente, însă acestea nu se aplică în mod automat și celorlalți participanți la trafic.
Ce trebuie să faci când se apropie o ambulanță cu sirenele pornite
Articolul 37 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 prevede obligațiile conducătorilor auto atunci când se apropie un vehicul cu regim prioritar, care are în funcțiune semnalele luminoase albastre și semnalele sonore.
Șoferii trebuie să reducă viteza, să se deplaseze cât mai aproape de marginea drumului și să acorde prioritate, astfel încât autospeciala să poată trece în siguranță.
De exemplu, pe un bulevard cu două benzi pe sens, conducătorul auto poate semnaliza și se poate retrage spre dreapta, dacă există suficient spațiu și manevra nu îi pune în pericol pe ceilalți participanți la trafic.
Articolul 61 din aceeași ordonanță stabilește condițiile în care anumite vehicule prioritare pot beneficia de derogări de la regulile de circulație în timpul intervențiilor urgente. Aceste excepții nu le oferă însă și șoferilor din trafic dreptul de a circula peste limita legală de viteză.
Când poate fi anulată amenda: excepția stării de necesitate
Există o situație în care depășirea vitezei ar putea să nu fie sancționată: starea de necesitate. Aceasta este reglementată de articolul 11 din OG nr. 2/2001 și poate înlătura caracterul contravențional al unei fapte, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Pentru a invoca această excepție, conducătorul auto trebuie să poată demonstra că a încălcat regula pentru a îndepărta un pericol imediat și că nu avea la dispoziție o altă soluție rezonabilă.
Simplul fapt că o ambulanță circula în spatele mașinii nu este suficient pentru a justifica depășirea vitezei. Împrejurările concrete trebuie analizate, iar existența stării de necesitate nu este recunoscută automat doar pentru că șoferul invocă intenția de a ajuta echipajul medical.
Cum poți contesta o amendă primită de la radar
Un șofer care consideră că sancțiunea a fost aplicată într-o situație excepțională poate depune o plângere contravențională. Potrivit articolului 31 din OG nr. 2/2001, aceasta trebuie formulată în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal.
Pentru a-și susține explicațiile, conducătorul auto poate prezenta mai multe tipuri de probe, printre care:
- înregistrări realizate cu o cameră de bord;
- imagini surprinse de camerele de supraveghere din trafic;
- declarații ale martorilor;
- alte documente sau dovezi relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul.
Instanța va analiza dacă a existat un pericol real și imediat și dacă depășirea vitezei a fost justificată de starea de necesitate. Anularea amenzii nu este garantată, decizia depinzând de probele și circumstanțele fiecărui caz.
Prin urmare, atunci când se apropie o ambulanță cu semnalele luminoase și sonore pornite, șoferii trebuie să îi faciliteze trecerea prin manevre regulamentare și sigure. Accelerarea peste limita legală nu reprezintă o soluție permisă automat, chiar dacă intenția conducătorului auto este aceea de a ajuta echipajul de intervenție.
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