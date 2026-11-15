Ai accelerat ca să treacă ambulanța? Când riști să primești amendă de radar, deși ai vrut să ajuți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 19:19

Auzul sirenelor unei ambulanțe îi determină pe mulți șoferi să încerce să elibereze cât mai repede drumul pentru echipajul aflat în misiune. Uneori, conducătorii auto aleg să accelereze pentru a se îndepărta din calea autospecialei, însă o asemenea manevră poate atrage o sancțiune dacă este înregistrată de radar.

Distribuie articolul