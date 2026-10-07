Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă. Ce spune legea și ce amendă riscă șoferii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 16:30

Odată cu apropierea de sezonul rece, şoferii iau în calcul montarea anvelopelor de iarnă. Legea nu prevede o dacă exactă la care să se realizeze acest schimb de cauciucuri, dar menţionează obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. RAR le-a explicat şoferilor care sunt, din punct de vedere legal, cauciucurile de iarnă.

Distribuie articolul