Publicat 20 nov. 2026, 17:06 Actualizat 20 nov. 2026, 17:16 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Negocieri tensionate pentru majorarea salariului minim pe economie! Sindicatele cer creșterea salariului minim brut la cel puțin 4.800 de lei, în timp ce patronatele se opun și iau în calcul inclusiv înghețarea acestuia. Guvernul încearcă să găsească o soluție de compromis, iar printre variantele analizate se află și eliminarea impozitului pe salariul minim.

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