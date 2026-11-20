Ce pățești dacă lovești o mașină în parcare și pleci. Ce spune Codul Rutier
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Ai atins o mașină în parcare în timp ce făceai o manevră și ai plecat fără să anunți proprietarul? Chiar dacă avaria pare minoră, gestul poate avea consecințe legale. În funcție de situație, șoferul poate primi amendă și poate rămâne fără permis pentru 30 de zile. Dacă accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, plecarea de la locul evenimentului nu constituie, prin ea însăși, infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Regulile se schimbă însă dacă există persoane rănite.
Iată ce prevede Codul Rutier, ce trebuie să faci dacă ai lovit o mașină parcată și cum se completează o constatare amiabilă.
Ce spune legea
Potrivit articolului 79 din OUG nr. 195/2002, conducătorii auto implicați într-un accident din care au rezultat numai avarii ale vehiculelor sau alte pagube materiale trebuie să se prezinte la unitatea de poliție competentă în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru întocmirea documentelor de constatare.
Există două excepții importante: șoferii care încheie o constatare amiabilă în condițiile legii și conducătorul care are asigurare facultativă CASCO, dacă accidentul a avariat exclusiv propriul autoturism.
Prin urmare, dacă ai lovit o mașină parcată și proprietarul nu este acolo, nu poți considera că problema s-a rezolvat doar pentru că ai plecat fără să te vadă cineva. Trebuie să încerci să identifici proprietarul și să soluționezi situația printr-o constatare amiabilă sau să te prezinți la Poliție în termenul legal.
Este importantă și diferența dintre părăsirea locului accidentului și neîndeplinirea obligației de declarare. Articolul 338 din Codul penal prevede că părăsirea locului accidentului nu constituie infracțiune dacă în urma evenimentului s-au produs doar pagube materiale. Asta nu înseamnă însă că șoferul poate ignora obligațiile stabilite de legislația rutieră.
Când e amendă și când e dosar penal
Dacă ai lovit o mașină în parcare și ai plecat, iar incidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, nu se aplică automat pedeapsa pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Totuși, dacă nu te prezinți la Poliție în maximum 24 de ore și nu ai încheiat o constatare amiabilă, riști sancțiuni contravenționale.
Potrivit articolului 100 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 195/2002, neprezentarea la Poliție după un accident soldat numai cu pagube materiale se sancționează cu amendă din clasa a II-a, respectiv 4 sau 5 puncte-amendă, și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.
În schimb, dacă accidentul s-a soldat cu rănirea unei persoane, situația poate deveni penală. Articolul 338 din Codul penal prevede pentru părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Așadar, diferența esențială este următoarea:
Doar pagube materiale: plecarea nu reprezintă, prin ea însăși, infracțiunea prevăzută de art. 338, dar trebuie respectată obligația de declarare în 24 de ore, dacă nu se încheie o amiabilă.
Persoane rănite: șoferul trebuie să anunțe imediat Poliția și să nu părăsească locul accidentului fără încuviințarea autorităților. Încălcarea acestei obligații poate atrage răspunderea penală.
Ce faci dacă proprietarul nu e acolo
Dacă ai lovit o mașină parcată și nu găsești proprietarul, nu pleca pur și simplu de la locul incidentului. Încearcă să iei legătura cu acesta, de exemplu printr-un număr de telefon lăsat la vedere, dacă există, sau solicitând ajutorul administratorului parcării pentru identificarea proprietarului.
Dacă proprietarul poate fi contactat, puteți completa o constatare amiabilă. Norma ASF nr. 20/2017 permite completarea formularului și de către proprietarul sau utilizatorul vehiculului staționat ori parcat.
Dacă nu reușești să îl găsești sau nu puteți încheia documentul, trebuie să te prezinți la unitatea de Poliție competentă în cel mult 24 de ore de la producerea accidentului. Un bilet lăsat în parbriz cu numărul tău de telefon poate ajuta la contactarea proprietarului, dar nu înlocuiește constatarea amiabilă și nici obligația de declarare la Poliție.
Constatarea amiabilă pas cu pas
Constatarea amiabilă este o alternativă la prezentarea la Poliție, dar poate fi folosită numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale: sunt implicate două vehicule asigurate, există doar pagube materiale, iar ambele părți acceptă completarea și semnarea formularului.
Documentul poate fi completat pe hârtie sau electronic, prin aplicația Amiabila. Dacă una dintre mașini era parcată, formularul poate fi completat și de proprietarul sau utilizatorul acesteia.
Iată ce trebuie să faci:
Verifică dacă sunt îndeplinite condițiile: nu trebuie să existe persoane rănite, iar evenimentul trebuie să implice doar două vehicule.
Pregătește documentele: un act de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și polița RCA.
Completează formularul: datele ambelor vehicule, ale conducătorilor sau proprietarului mașinii parcate, informațiile despre asigurători și împrejurările accidentului.
Desenați schița: marcați poziția vehiculelor și direcția de deplasare, astfel încât împrejurările să fie clare.
Verificați toate informațiile și semnați. Nu semna un document cu care nu ești de acord.
Contactați asigurătorul: transmiteți documentele și urmați instrucțiunile companiei de asigurări pentru deschiderea dosarului de daună.
Completarea formularului nu reprezintă, prin ea însăși, o recunoaștere a vinovăției. Asigurătorul stabilește dreptul la despăgubire în funcție de documentele și circumstanțele evenimentului.
Ce faci dacă ți-au lovit mașina
Dacă îți găsești autoturismul avariat în parcare și nu știi cine l-a lovit, trebuie să te adresezi Poliției. În cazul unui accident cu autor necunoscut, nu poți completa o constatare amiabilă, deoarece documentul presupune participarea ambelor părți.
Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții IPJ Prahova pentru Observatorul Prahovean, proprietarul trebuie să se prezinte la unitatea de Poliție competentă în cel mult 24 de ore de la constatarea avariei, pentru întocmirea documentelor și demararea verificărilor.
Înainte de a merge la Poliție, este util să fotografiezi avariile și poziția mașinii, să notezi locul și momentul în care ai descoperit incidentul și să verifici dacă există martori sau camere de supraveghere în zonă. Dacă ai observat numărul mașinii care te-a lovit, comunică-l polițiștilor.
Autoritățile pot verifica imaginile disponibile și pot face demersuri pentru identificarea șoferului. Dacă autorul este găsit, despăgubirea poate fi solicitată prin asigurarea RCA a acestuia, în condițiile legii. Dacă ai CASCO, poți verifica și condițiile poliței tale pentru repararea mașinii.
Pe scurt, Codul Rutier nu permite ignorarea unui accident doar pentru că s-a produs într-o parcare și nu există martori. Dacă ai lovit o mașină și proprietarul nu este prezent, încearcă să rezolvi situația printr-o constatare amiabilă sau declară evenimentul la Poliție în termenul legal. Plecarea fără să îți îndeplinești obligațiile te poate costa amendă și suspendarea permisului.
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