Publicat 20 nov. 2026, 13:36 Actualizat 20 nov. 2026, 13:37

Ai atins o mașină în parcare în timp ce făceai o manevră și ai plecat fără să anunți proprietarul? Chiar dacă avaria pare minoră, gestul poate avea consecințe legale. În funcție de situație, șoferul poate primi amendă și poate rămâne fără permis pentru 30 de zile. Dacă accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, plecarea de la locul evenimentului nu constituie, prin ea însăși, infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Regulile se schimbă însă dacă există persoane rănite.

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