Publicat 19 nov. 2026, 23:23 Actualizat 19 nov. 2026, 23:24

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că problemele din sistemul de sănătate trebuie rezolvate înaintea măsurilor pentru încasarea contribuției de la cei aproximativ trei milioane de persoane care nu plătesc CASS. Declarația vine după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că vrea să identifice acești contribuabili.

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