Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că problemele din sistemul de sănătate trebuie rezolvate înaintea măsurilor pentru încasarea contribuției de la cei aproximativ trei milioane de persoane care nu plătesc CASS. Declarația vine după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că vrea să identifice acești contribuabili.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că problemele din sistemul de sănătate trebuie rezolvate înaintea măsurilor pentru încasarea contribuției de la cei aproximativ trei milioane de persoane care nu plătesc CASS. Declarația vine după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că vrea să identifice acești contribuabili.
Nazare: prioritatea e combaterea fraudei
Întrebat ce măsuri se pot lua pentru a-i găsi pe cei care nu achită contribuția la sănătate, Nazare a mutat discuția spre abuzurile din sistem. El a vorbit despre decontările fictive și despre concediile medicale acordate fără justificare.
Ministrul spune că Finanțele colaborează constant cu CNAS și sunt deschise inițiativelor instituției. Își dorește însă „acțiuni structurale, concrete, rapide și serioase“ împotriva fraudei. În opinia lui, evoluția concediilor medicale arată că autoritățile nu pot rămâne pasive.
CNAS: sistemul voluntar nu este echitabil
Larisa Mezniu, președintele interimar al CNAS, a explicat că mecanismul actual lasă fiecare persoană să decidă dacă se asigură. Cine nu contribuie și plătește „din buzunar“ doar când se îmbolnăvește nu este corect față de cei care contribuie lunar, a spus ea.
CNAS va face o analiză împreună cu ANAF și cu Ministerul Finanțelor. Rezultatele vor fi trimise ministrului Nazare, care va decide ce urmează.
Cine ar trebui să facă prima analiză
Experții în finanțarea sănătății, autorii studiului care recomandă creșterea numărului de contribuabili la CASS, spun că prima analiză a celor trei milioane de neasigurați trebuie făcută de CNAS, împreună cu Ministerul Sănătății și, eventual, cu Ministerul Muncii.
De ce are nevoie sistemul de bani în plus
Specialiștii explică necesarul de fonduri prin creșterea numărului de persoane care au nevoie de îngrijiri medicale. Radu Comșa, economist specializat în economia sănătății, spune că oamenii din mediul rural, care înainte accesau rar serviciile medicale, încep să le folosească. Cererea va crește în următorii ani, în timp ce numărul salariaților scade.
Cât s-ar putea strânge
Estimările arată că, dacă cele trei milioane de persoane ar plăti măcar contribuția voluntară minimă, de 2.490 de lei, Fondul național unic de asigurări de sănătate ar încasa cel puțin 2,5 miliarde de lei.