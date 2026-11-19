Un profesor din Pitești este cercetat într-un dosar care vizează promovarea ideologiei legionare și naziste, manifestări antisemite și negarea sau minimalizarea Holocaustului. Verificările au fost declanșate după sesizările unor elevi.
Un profesor din Pitești a intrat în atenția polițiștilor, după ce ar fi făcut, în timpul activităților didactice, afirmații prin care ar fi promovat ideologia legionară și nazistă. Cadrul didactic este cercetat într-un dosar penal care vizează inclusiv manifestări antisemite și atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului, a anunțat joi Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Ancheta este desfășurată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Dosarul vizează infracțiuni legate de promovarea publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și a celor care au făcut parte din conducerea unor organizații fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
În aceeași cauză sunt cercetate și fapte care privesc promovarea în public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, dar și negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă, prin orice mijloace și în public, a Holocaustului sau a efectelor acestuia.
Potrivit IPJ Argeș, profesorul ar fi avut comportamente și ar fi făcut afirmații controversate în cadrul orelor, care ar fi vizat promovarea ideologiei legionare și naziste. Polițiștii au menționat și existența unor manifestări antisemite, precum și a unor atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului.
„Din cercetări a reieșit că un bărbat, având calitatea de cadru didactic în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, în cadrul activității didactice, ar fi manifestat comportamente și ar fi făcut afirmații care vizează promovarea ideologiei legionare și naziste, manifestări antisemite și atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.
Verificările polițiștilor au fost declanșate după apariția în spațiul public a informațiilor potrivit cărora mai mulți elevi au reclamat afirmațiile controversate ale profesorului.
„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au mai precizat polițiștii.