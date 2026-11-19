Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 17:56

Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență după avertizările meteo și hidrologice emise de ANM și INHGA. Rafalele pot depăși 140 km/h în zonele montane, iar mai multe râuri sunt sub atenționare de inundații.

Distribuie articolul