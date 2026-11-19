Ședință de urgență la Ministerul Mediului, după ce ANM a emis Cod roșu de vânt. Rafalele ajung la 140 km/h
ANM a emis Cod roșu de vânt
Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență după avertizările meteo și hidrologice emise de ANM și INHGA. Rafalele pot depăși 140 km/h în zonele montane, iar mai multe râuri sunt sub atenționare de inundații.
Ministra Mediului, Natalia Intotero, a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de Cod galben, portocaliu și roșu, iar Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat riscuri hidrologice în mai multe regiuni. Vântul va atinge viteze de până la 140 km/h în zonele montane, în timp ce precipitațiile pot provoca viituri rapide și creșteri importante ale debitelor unor râuri.
Cod roșu de vânt în Vrancea
Avertizările meteorologice au fost emise joi dimineață, iar cea mai severă dintre ele vizează intensificările puternice ale vântului în județul Vrancea. Aici, rafalele vor depăși 90 km/h, iar în zonele situate la altitudini de peste 1.200 de metri pot ajunge la 120–140 km/h sau chiar pot depăși aceste valori.
Un alt Cod galben anunță intensificări ale vântului în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș și Dolj, precum și în zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu și Mehedinți. Sunt incluse și zonele montane din județele Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea.
În aceste regiuni, viteza vântului va fi cuprinsă între 50 și 70 km/h. La munte, rafalele pot ajunge la 80–100 km/h.
Cod portocaliu în vestul și sud-vestul țării
Avertizarea de Cod portocaliu emisă pentru intensificări puternice ale vântului afectează zonele joase din județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba. În aceste teritorii, rafalele vor atinge 70–90 km/h.
În Carpații Occidentali și Meridionali sunt prognozate viteze de 100–110 km/h, iar la altitudini mari vântul poate ajunge la 120–140 km/h. Atenționarea rămâne în vigoare până vineri dimineață, la ora 1:00.
Alte regiuni aflate sub Cod galben de vânt sunt Banatul, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.
Un nou interval cu Cod portocaliu începe vineri dimineață, la ora 1:00, și se încheie la ora 10:00. Avertizarea vizează intensificări puternice ale vântului în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și în întreaga zonă montană situată la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri.
Risc de viituri rapide și inundații locale
Pe lângă fenomenele meteorologice, autoritățile sunt în alertă și din cauza creșterilor de debite prognozate pe mai multe cursuri de apă. INHGA a emis o avertizare hidrologică pentru zone în care pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici.
Aceste fenomene pot provoca inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă. În unele bazine hidrografice există riscul depășirii cotelor de apărare.
Lista zonelor monitorizate cuprinde Tisa, la intrarea în țară, Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenții mici ai Dunării de pe sectorul situat în amonte de stația hidrometrică Calafat, Jiu, Olt și Bistrița, afluent al râului Siret.
Cod galben pe râurile din vestul țării
Joi dimineață, INHGA a emis și o avertizare hidrologică de Cod galben, valabilă până vineri, la ora 18:00, pentru cursuri de apă din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Gorj.
Sunt vizate următoarele sectoare și bazine hidrografice:
„Bega – bazin amonte S.H. Balinț și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Balinț – amonte S.H. Remetea (județele: Timiș și Arad), Timiș, Bârzava, Moravița (județele: Caraș Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș Severin), Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin)”, transmite INHGA.
O altă avertizare de Cod galben, cu aceeași oră de expirare, vineri, la 18:00, se referă la râuri din Transilvania, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova.
Printre cursurile de apă vizate se numără Tisa, în județul Maramureș, Tur, în Satu Mare, Someșul Mare, în Bistrița-Năsăud, Someșul Mic, în Bihor și Cluj, Crișul Repede, în Cluj și Bihor, Crișul Negru, în Bihor și Arad, precum și Crișul Alb, în Hunedoara și Arad.
Avertizarea include și râurile Mureș, în județele Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad, respectiv Arieș, în Alba și Cluj. Sunt monitorizate, de asemenea, Dunărea, pe sectoarele din Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, Jiul, în Hunedoara și Gorj, Gilortul, în Gorj, Motrul, în Gorj și Mehedinți, Oltul, în Sibiu, Vâlcea și Argeș, Oltețul, în Gorj și Vâlcea, precum și Bistrița, afluent al Siretului, în Suceava, Neamț și Harghita.
Cod portocaliu de inundații în mai multe județe
Pe lângă atenționările de Cod galben, INHGA a emis și o avertizare hidrologică de Cod portocaliu, valabilă până vineri, la ora 12:00. Aceasta privește râurile din Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat.
Sunt vizate bazinele hidrografice Vișeu, Iza și Lăpuș, în județul Maramureș, Tur, în județul Satu Mare, Someșul Mare, în Bistrița-Năsăud, precum și Timiș, în județele Caraș-Severin și Timiș.
Ministerul Mediului atrage atenția că aplicarea strictă a Planurilor de Apărare împotriva Inundațiilor este esențială pentru limitarea riscurilor și protejarea vieților oamenilor.
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