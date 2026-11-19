O șoferiță a ignorat semnalele acustice și luminoase de avertizare și a încercat să traverseze calea ferată, deși barierele începuseră să coboare. Incidentul s-a produs pe 16 noiembrie, în jurul orei 11:30, la o trecere la nivel cu calea ferată situată între Babadag și Cataloi. În urma manevrei, cumpăna barierei a ajuns pe plafonul autoturismului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, informează compania Căile Ferate Române (CFR) Infrastructură. Reprezentanții companiei transmit și un mesaj șoferilor: "Nu traversați când semnalele sunt în funcțiune!"
Potrivit informațiilor publicate joi, 19 noiembrie, pe pagina de Facebook a companiei Căile Ferate Române (CFR) Infrastructură Constanța, incidentul a avut loc la trecerea la nivel de la kilometrul feroviar 107+349, în momentul în care se pregătea parcursul pentru un tren.
Cum a ajuns bariera pe plafonul autoturismului
Conducătoarea auto a încercat să traverseze calea ferată în condițiile în care semnalele de avertizare erau deja activate, iar barierele începuseră să coboare. În urma manevrei, cumpăna barierei a ajuns direct pe plafonul mașinii.
CFR avertizează șoferii: "Nu traversați când semnalele sunt în funcțiune!"
Reprezentanții CFR atrag atenția că șoferii trebuie să oprească imediat ce sunt activate semnalele acustice și luminoase, chiar dacă bariera nu a coborât încă în totalitate.
Aceștia recomandă conducătorilor auto să nu încerce să traverseze înaintea coborârii barierei și să nu ocolească instalațiile de protecție. Traversarea căii ferate trebuie făcută numai după ridicarea completă a barierelor și încetarea semnalelor de avertizare, mai transmit ace;tia.
Campania CFR pentru prevenirea accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată
În postare de pe Facebook, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. reamintește că începând din februarie 2025 derulează campania națională „FII PRECAUT! Trecerea la nivel nu iartă greșelile!”, prin care urmărește să atragă atenția asupra pericolelor generate de nerespectarea semnalizării feroviare.
Mesajul transmis de CFR este unul clar: câteva secunde câștigate prin forțarea trecerii pot avea consecințe dramatice.