Publicat 19 nov. 2026, 14:31 Actualizat 19 nov. 2026, 14:33

O șoferiță a ignorat semnalele acustice și luminoase de avertizare și a încercat să traverseze calea ferată, deși barierele începuseră să coboare. Incidentul s-a produs pe 16 noiembrie, în jurul orei 11:30, la o trecere la nivel cu calea ferată situată între Babadag și Cataloi. În urma manevrei, cumpăna barierei a ajuns pe plafonul autoturismului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, informează compania Căile Ferate Române (CFR) Infrastructură. Reprezentanții companiei transmit și un mesaj șoferilor: "Nu traversați când semnalele sunt în funcțiune!"

Distribuie articolul