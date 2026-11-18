Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a dat semnalul mobilizrăii pentru români, astfel încât prin voturi în competiția European Best Destinations 2026, Ccraiova să păstreze titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”. Votul este deschis în perioada 18-25 noiembrie, iar fiecare susținător poate contribui la succesul Craiovei printr-un vot acordat online.
Craiova intră din nou în cursa europeană
După succesul răsunător din anii trecuți, Târgul de Crăciun din Craiova revine în competiția organizată de European Best Destinations, una dintre cele mai importante platforme de promovare turistică din Europa.
„Anul acesta, putem păstra la Craiova titlul de «Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa», cu un simplu gest: votul tău!”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.
Procesul de vot este unul simplu, iar participanții pot susține destinația preferată direct pe site-ul competiției. Conform regulamentului, fiecare adresă IP poate acorda un vot pe zi, ceea ce înseamnă că susținătorii Craiovei pot vota zilnic pe întreaga durată a concursului.
Miza: păstrarea unui titlu care a adus turiști din întreaga Europă
În ultimii ani, Târgul de Crăciun din Craiova a devenit una dintre cele mai importante atracții turistice ale României în sezonul sărbătorilor. Decorurile spectaculoase, instalațiile luminoase impresionante și tematicile elaborate au atras sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate.
Obținerea din nou a titlului european ar reprezenta o confirmare a succesului de care se bucură evenimentul și ar consolida poziția Craiovei pe harta destinațiilor turistice de iarnă din Europa.
Primarul municipiului spune că fiecare vot contează și că participarea românilor poate face diferența într-o competiție extrem de strânsă. Autoritățile locale speră că energia și creativitatea care au transformat târgul într-un fenomen european vor fi răsplătite și în acest an.