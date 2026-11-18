Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 nov. 2026, 21:29

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a dat semnalul mobilizrăii pentru români, astfel încât prin voturi în competiția European Best Destinations 2026, Ccraiova să păstreze titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”. Votul este deschis în perioada 18-25 noiembrie, iar fiecare susținător poate contribui la succesul Craiovei printr-un vot acordat online.

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