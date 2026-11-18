Publicat 18 nov. 2026, 16:51 Actualizat 18 nov. 2026, 16:53

Comisia Europeană introduce un instrument prin care consumatorii pot verifica evoluția prețurilor din perioada de dinaintea pandemiei și până în prezent. În paralel, un portal european îi va ajuta pe cetățeni să reclame comercianții și să solicite despăgubiri atunci când le sunt încălcate drepturile.

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