Apare un nou instrument european pentru drepturile consumatorilor. Românii vor putea afla cum să reclame comercianții și să obțină despăgubiri
A apărut un nou instrument european pentru protejarea drepturilor consumatorilor. Foto: magnific.com
Comisia Europeană introduce un instrument prin care consumatorii pot verifica evoluția prețurilor din perioada de dinaintea pandemiei și până în prezent. În paralel, un portal european îi va ajuta pe cetățeni să reclame comercianții și să solicite despăgubiri atunci când le sunt încălcate drepturile.
Consumatorii europeni vor avea la dispoziție un nou instrument pentru a urmări evoluția costurilor produselor și serviciilor pe care le folosesc în fiecare zi. Comisia Europeană a lansat miercuri o platformă de monitorizare a prețurilor, care permite compararea modificărilor înregistrate pentru peste 400 de categorii de produse și servicii, începând din perioada anterioară pandemiei de COVID-19 și până în prezent.
Inițiativa vine într-un moment în care costul vieții și transparența prețurilor reprezintă preocupări importante pentru gospodăriile europene. Prin intermediul noii platforme, datele despre evoluția cheltuielilor de consum vor putea fi consultate mai ușor atât de public, cât și de cercetători și de autoritățile care stabilesc politicile economice.
Pe lângă acest instrument, Executivul comunitar a introdus și un portal destinat persoanelor care întâmpină probleme în relația cu comercianții. Acesta le oferă îndrumări pentru identificarea procedurilor prin care pot reclama încălcarea drepturilor și pot solicita despăgubiri.
Cele două servicii au fost prezentate înaintea Summitului European al Consumatorilor din 2026, programat la Dublin, și fac parte din strategia Bruxellesului de consolidare a protecției cumpărătorilor.
Cum funcționează instrumentul european de monitorizare a prețurilor
Noua platformă permite urmărirea variațiilor de preț pentru mai mult de 400 de categorii de produse și servicii. Unul dintre principalele avantaje este perioada extinsă acoperită de date: comparațiile pornesc din intervalul anterior pandemiei de COVID-19 și ajung până în prezent.
Astfel, utilizatorii pot consulta informații despre modificările costurilor de consum și pot observa cum au evoluat prețurile de-a lungul timpului. Datele sunt puse la dispoziția publicului larg, dar sunt destinate și cercetătorilor sau factorilor de decizie care au nevoie de informații pentru analiza pieței.
Comisia Europeană urmărește să ofere o imagine mai transparentă asupra evoluției prețurilor, astfel încât schimbările care afectează bugetele consumatorilor să poată fi analizate pe baza unor date accesibile.
Platforma nu trebuie confundată cu un comparator de oferte comerciale, care identifică magazinul cu cel mai mic preț pentru un anumit produs. Rolul său este să urmărească evoluția prețurilor pentru categoriile incluse în sistem și să ofere o perspectivă asupra modificărilor înregistrate în timp.
Un portal european îi ajută pe consumatori să reclame comercianții și să obțină despăgubiri
A doua noutate anunțată de Comisia Europeană vizează persoanele care consideră că le-au fost încălcate drepturile în urma unei achiziții sau a contractării unui serviciu.
Portalul privind căile de atac pentru consumatori include un instrument interactiv de identificare a soluțiilor, denumit Solution Finder. Acesta îi îndrumă pe utilizatori către procedurile care se potrivesc situației lor și le prezintă posibilitățile prin care pot încerca să rezolve un conflict cu un comerciant.
Printre variantele disponibile se numără mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, acțiunile de reprezentare și serviciile oferite de Centrele Europene ale Consumatorilor.
Portalul include și un director cu peste 400 de organisme acreditate pentru soluționarea alternativă a disputelor. În funcție de natura reclamației, consumatorii pot identifica instituția competentă, pot consulta informațiile despre procedurile aplicabile și pot accesa formularele de sesizare disponibile.
Aceste mecanisme pot fi utile inclusiv în cazul conflictelor comerciale transfrontaliere, atunci când un cumpărător dintr-o țară europeană întâmpină probleme cu un comerciant stabilit într-un alt stat. Soluția potrivită depinde de tipul litigiului, de domeniul în care activează comerciantul și de regulile aplicabile în fiecare țară.
Michael McGrath explică de ce au fost lansate cele două instrumente
Comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, a explicat că noile platforme trebuie să le ofere cetățenilor mijloace concrete pentru a-și apăra interesele.
„Protejarea consumatorilor înseamnă, de asemenea, capacitarea consumatorilor, cu cunoștințele și instrumentele de care au nevoie pentru a-și exercita drepturile și a solicita despăgubiri atunci când lucrurile merg prost. Noul portal privind căile de atac pentru consumatori îi va ajuta pe consumatori să navigheze prin opțiunile disponibile pentru soluționarea litigiilor, în timp ce instrumentul de monitorizare a prețurilor va oferi dovezi valoroase cu privire la evoluția prețurilor, sprijinind o mai mare transparență a pieței”, a declarat Michael McGrath.
Prin urmare, cele două inițiative urmăresc să răspundă unor probleme diferite, dar importante pentru consumatorii europeni: accesul la informații despre evoluția costurilor și posibilitatea de a obține sprijin atunci când comercianții nu respectă drepturile cumpărătorilor.
Summit european la Dublin, cu peste 300 de participanți
Lansarea platformelor are loc înaintea Summitului European al Consumatorilor din 2026, care va reuni la Dublin peste 300 de participanți. Evenimentul va fi deschis de comisarul Michael McGrath și va aduce la aceeași masă reprezentanți ai organizațiilor de protecție a consumatorilor, companii, autorități naționale și alți parteneri europeni.
Întâlnirea este dedicată provocărilor cu care se confruntă cumpărătorii pe piețele aflate în continuă schimbare și modalităților prin care instituțiile europene pot îmbunătăți mecanismele de protecție.
Noile instrumente se adaugă inițiativelor derulate de Comisia Europeană în cadrul Agendei pentru protecția consumatorilor 2030, adoptată în urmă cu un an. Strategia urmărește consolidarea drepturilor cumpărătorilor și îmbunătățirea modului în care acestea sunt aplicate în Uniunea Europeană.
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