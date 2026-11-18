Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 15:34

Bucureștenii care se confruntă cu probleme la încălzire ar putea resimți o îmbunătățire a furnizării agentului termic în următoarele 24 de ore. Termoenergetica anunță că alimentarea cu energie termică din Capitală a început să se îmbunătățească după repornirea Centralei Termoelectrice București Vest, iar parametrii ar urma să crească treptat și în zonele aflate la capetele rețelei.

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