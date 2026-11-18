Bucureștenii care se confruntă cu probleme la încălzire ar putea resimți o îmbunătățire a furnizării agentului termic în următoarele 24 de ore. Termoenergetica anunță că alimentarea cu energie termică din Capitală a început să se îmbunătățească după repornirea Centralei Termoelectrice București Vest, iar parametrii ar urma să crească treptat și în zonele aflate la capetele rețelei.
Anunțul vine după ce pacienții și personalul medical de la Spitalul Fundeni s-au confruntat cu probleme legate de încălzirea saloanelor. Termoenergetica susține că dificultățile au fost provocate de temperatura insuficientă a agentului termic livrat de ELCEN prin centrala București Sud. ELCEN afirmă însă că toate cele patru centrale pe care le operează funcționează normal și livrează agent termic în parametri optimi.
Termoenergetica anunță îmbunătățiri în următoarele 24 de ore
Potrivit companiei, repornirea CTE București Vest, la data de 15 noiembrie 2026, a permis reconfigurarea punctelor termice și redistribuirea consumatorilor între centralele de producție. Măsura a avut ca scop reducerea sarcinii pentru CTE București Sud și CTE Grozăvești.
Termoenergetica precizează că, începând de marți seară, parametrii agentului termic livrat de CTE București Sud s-au îmbunătățit. Centrala deservește în prezent zone din sectoarele 2 și 3, printre care Titan, Vitan, Mihai Bravu, Pantelimon, Colentina, Fundeni, Iancului și Basarabia.
O altă modificare vizează restrângerea ariei alimentate de CTE Grozăvești în Sectorul 6. Potrivit companiei, această măsură permite îmbunătățirea parametrilor pentru consumatorii din mai multe zone:
Sectorul 1: Iancu de Hunedoara, Aviației, Dorobanți, Gara de Nord și Nicolae Titulescu;
Sectorul 2, parțial: Ștefan cel Mare, Lacul Tei, Mașina de Pâine și Oteșani;
Sectorul 5: Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului și Petre Ispirescu.
Termoenergetica estimează că îmbunătățirile se vor resimți treptat în următoarele 24 de ore, inclusiv la consumatorii aflați la capetele rețelei.
Ce temperatură avea agentul termic la Spitalul Fundeni
Situația de la Spitalul Fundeni a fost una dintre cele mai dificile, după ce pacienții au reclamat frigul din saloane. Potrivit datelor comunicate de Termoenergetica, temperatura agentului termic pentru încălzire a crescut de la 36 de grade Celsius, valoarea înregistrată marți, la 41 de grade miercuri dimineață.
Compania susține că a solicitat de la CTE București Sud o temperatură de 80-83 de grade Celsius, calculată în funcție de temperatura exterioară și de viteza vântului. În schimb, temperatura medie de livrare ar fi fost de numai 60-63 de grade Celsius.
Termoenergetica afirmă că, odată cu îmbunătățirea parametrilor de la centrală, temperatura agentului termic care ajunge la spital a început să crească. Compania estima că evoluția va continua pe parcursul zilei de miercuri.
ELCEN susține că toate cele patru centrale funcționează normal
În timp ce Termoenergetica indică temperatura insuficientă a agentului termic livrat de CTE București Sud drept cauză a problemelor de la Fundeni, ELCEN transmite că toate cele patru centrale ale companiei funcționează normal, fără întreruperi.
Potrivit producătorului de energie termică, centralele livrează continuu agent termic la parametri optimi. ELCEN a comunicat următoarele temperaturi:
CTE București Vest: 87 de grade Celsius;
CTE Progresu: 86 de grade Celsius;
CTE Grozăvești: 83 de grade Celsius;
CTE București Sud: 80 de grade Celsius.
Compania precizează că responsabilitatea sa se oprește la limita de proprietate a centralelor. Transportul agentului termic prin rețeaua primară, transformarea acestuia în punctele termice și distribuția către consumatorii finali sunt responsabilitatea Termoenergetica.
Cele două companii prezintă, astfel, explicații diferite privind problemele de furnizare. În timp ce ELCEN susține că producția funcționează fără sincope, Termoenergetica arată că temperatura agentului termic primit de la CTE București Sud nu a fost suficientă pentru necesarul solicitat în condițiile meteo din Capitală.
Când ar urma să se simtă mai bine căldura în apartamente
Potrivit estimării Termoenergetica, alimentarea cu energie termică ar trebui să se îmbunătățească treptat până joi, 19 noiembrie, inclusiv în zonele aflate la capetele rețelei. Evoluția depinde însă de menținerea parametrilor de livrare și de funcționarea rețelei de distribuție.
Bucureștenii care au în continuare calorifere reci sau insuficient încălzite pot verifica situația punctului termic de care aparține imobilul pe platforma oficială a Termoenergetica sau prin aplicația TERMOALERT. Compania publică informații despre avarii, întreruperi, lucrări și estimările privind reluarea furnizării.