Publicat 18 nov. 2026, 08:28 Actualizat 18 nov. 2026, 09:05

Un TIR a luat foc marți noaptea, 17 noiembrie, pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Arad. Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, marți seara, când s-au auzit două bubuituri puternice în apropiere de Aeroportul din Arad și în cartierele învecinate, potrivit specialarad.ro.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tirflacariincendiuA1autostrada