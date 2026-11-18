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Un TIR a luat foc pe autostrada A1. Traficul a fost restricționat - VIDEO
tir in flacari / Facebook DRDP Timisoara
Publicat18 nov. 2026, 08:28
Actualizat18 nov. 2026, 09:05
Un TIR a luat foc marți noaptea, 17 noiembrie, pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Arad. Incidentul a avut loc în jurul orei 23:00, marți seara, când s-au auzit două bubuituri puternice în apropiere de Aeroportul din Arad și în cartierele învecinate, potrivit specialarad.ro.
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