De ce nu au primit toți românii alerta de cutremur pe telefon. Ce trebuie să verifici în setările dispozitivului și de ce nu a fost emis RO-ALERT
Ro Alert cutremur / Sursa foto - creată cu ajutorul AI
Un cutremur puternic a trezit România în noaptea de marți spre miercuri, iar reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce numeroși utilizatori de telefoane Android au primit o notificare însoțită de un sunet puternic, alți români nu au fost avertizați deloc. Diferențele au ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că seismul a fost resimțit inclusiv în București. De ce nu a ajuns alerta pe toate telefoanele și care este explicația pentru lipsa unui mesaj RO-ALERT?
Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), magnitudinea a fost revizuită la 5,7, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 120,8 kilometri. Inițial, estimările indicau o magnitudine de 6,5.
Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe zone ale țării, inclusiv în Capitală. În urma evenimentului, echipajele de pompieri au început verificări în București și în mai multe județe, printre care Buzău, Vrancea și Iași.
De ce unii români au primit alertă de cutremur, iar alții nu
Notificările care au apărut pe telefoanele unor români în jurul orei 02:49 nu au fost transmise prin sistemul național RO-ALERT. Acestea au fost generate de Android Earthquake Alerts, o tehnologie dezvoltată de Google, care permite detectarea rapidă a mișcărilor seismice cu ajutorul telefoanelor mobile.
Faptul că anumite persoane au primit avertizarea, în timp ce altele nu au văzut nicio notificare, poate avea mai multe explicații. Sistemul funcționează pe baza unor condiții tehnice și nu garantează că fiecare utilizator va primi simultan același mesaj.
Printre motivele pentru care alerta poate să nu apară se numără:
- telefonul utilizat nu este compatibil cu sistemul de avertizare;
- funcția de detectare și notificare a cutremurelor este dezactivată din setări;
- dispozitivul nu are acces la internet în momentul transmiterii avertizării;
- utilizatorul se află într-o zonă în care sistemul nu a estimat o intensitate suficient de mare pentru emiterea notificării;
- alerta nu a putut fi livrată la timp, din cauza particularităților tehnice ale sistemului.
Prin urmare, chiar și două persoane aflate în aceeași localitate, sau casă, pot avea experiențe diferite. Una poate primi o avertizare sonoră, în timp ce cealaltă nu primește nicio notificare.
Cum funcționează sistemul Google care detectează cutremurele
Tehnologia Android Earthquake Alerts utilizează accelerometrele integrate în telefoanele mobile pentru a identifica vibrațiile specifice unui seism.
Atunci când mai multe dispozitive detectează simultan mișcări asemănătoare celor produse de un cutremur, informațiile sunt transmise către serverele Google. Datele sunt analizate pentru a estima locul producerii seismului și magnitudinea acestuia.
Sistemul nu poate anticipa cutremurele înainte ca acestea să înceapă. Rolul său este de a identifica primele unde seismice și de a transmite avertizări către utilizatorii care s-ar putea afla în zonele afectate de mișcările mai puternice.
În anumite situații, notificarea poate ajunge pe telefon înainte ca persoana să simtă cele mai intense vibrații. În alte cazuri, avertizarea poate apărea în timpul cutremurului sau chiar după producerea acestuia.
De ce unele telefoane au emis un sunet puternic în toiul nopții
Google utilizează mai multe categorii de notificări, în funcție de intensitatea mișcărilor seismice estimate pentru zona în care se află utilizatorul.
Atunci când riscul estimat este mai ridicat, poate fi declanșată o avertizare prioritară, care ocupă întregul ecran al telefonului și este însoțită de un semnal sonor puternic. Aceasta poate ajunge la utilizator chiar dacă dispozitivul se află în modul „Nu deranja”.
Alte notificări sunt mai discrete și oferă informații despre posibilitatea producerii unor mișcări seismice, fără să declanșeze aceeași alarmă sonoră.
Diferențele dintre avertizări sunt determinate de intensitatea estimată a cutremurului în fiecare zonă, nu doar de magnitudinea generală a seismului.
De ce nu a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru cutremur
O altă întrebare ridicată de români după seismul din această dimineață este legată de absența unei notificări RO-ALERT.
Explicația ține de faptul că cele două tehnologii sunt independente și au mecanisme diferite de funcționare.
Android Earthquake Alerts este un sistem automat al Google, care folosește senzorii telefoanelor pentru identificarea mișcărilor seismice. În schimb, RO-ALERT este administrat de autoritățile române și este destinat transmiterii mesajelor de avertizare în situații de urgență.
Sistemul național RO-ALERT nu funcționează ca o rețea de predicție a cutremurelor și nu transmite în mod obișnuit notificări înainte de producerea unui seism. Astfel, faptul că unii români au primit o alertă Google, dar nu și un mesaj RO-ALERT, nu reprezintă o defecțiune a sistemului național.
Cum activezi alertele de cutremur pe telefonul Android
Utilizatorii care nu au primit notificarea pot verifica dacă funcția este disponibilă și activată pe dispozitivele lor.
În general, setarea poate fi găsită urmând acești pași:
1. Accesează meniul „Setări” al telefonului.
2. Intră în secțiunea „Siguranță și urgență”.
3. Caută opțiunea „Alerte de cutremur”.
4. Verifică dacă funcția este activată.
În funcție de producător și de versiunea sistemului de operare, setarea poate fi disponibilă și în meniul „Locație”.
Este recomandat ca utilizatorii să verifice și conexiunea la internet, precum și compatibilitatea dispozitivului cu această tehnologie.
România beneficiază de sistemul Android Earthquake Alerts din februarie 2022, iar tehnologia a fost extinsă ulterior în peste 200 de țări și regiuni.
Ce se știe despre cutremurul produs miercuri dimineață în România
Potrivit INFP, seismul din zona Vrancea a avut magnitudinea de 5,7, o adâncime de 120,8 kilometri și intensitatea VI pe scara Mercalli.
Cutremurul a fost localizat la aproximativ 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău și 74 de kilometri est de Brașov.
În urma evenimentului, ISU a anunțat că pompierii au început misiuni de recunoaștere pentru identificarea eventualelor efecte. În județul Galați au fost înregistrate cinci apeluri la 112 de la persoane speriate de mișcările seismice, însă salvatorii au precizat că apelanții au fost liniștiți telefonic și că nu au fost semnalate situații de urgență.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat informații privind pagube materiale sau persoane rănite în urma cutremurului.
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