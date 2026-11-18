Publicat 18 nov. 2026, 04:03 Actualizat 18 nov. 2026, 04:09

Un cutremur puternic a trezit România în noaptea de marți spre miercuri, iar reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce numeroși utilizatori de telefoane Android au primit o notificare însoțită de un sunet puternic, alți români nu au fost avertizați deloc. Diferențele au ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că seismul a fost resimțit inclusiv în București. De ce nu a ajuns alerta pe toate telefoanele și care este explicația pentru lipsa unui mesaj RO-ALERT?

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