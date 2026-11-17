Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 18:59

60 de bombe de aruncător, cu un calibru de 82 de milimetri, au fost descoperite pe un teren agricol din localitatea Popricani, județul Iași. Muniția ar proveni din Al Doilea Război Mondial, iar pompierii avertizează că astfel de proiectile pot rămâne periculoase chiar și după zeci de ani petrecuți în pământ.

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