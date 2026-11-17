60 de bombe de aruncător, cu un calibru de 82 de milimetri, au fost descoperite pe un teren agricol din localitatea Popricani, județul Iași. Muniția ar proveni din Al Doilea Război Mondial, iar pompierii avertizează că astfel de proiectile pot rămâne periculoase chiar și după zeci de ani petrecuți în pământ.
O intervenție a pompierilor a fost solicitată marți, în localitatea Popricani din județul Iași, după ce pe un teren agricol au fost găsite 60 de bombe de aruncător, fiecare având calibrul de 82 de milimetri. Elementele de muniție au fost descoperite în timpul unor activități desfășurate în zonă, iar autoritățile au fost alertate pentru gestionarea situației.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași estimează că proiectilele provin, cel mai probabil, din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Muniția rămasă în pământ de atâta timp nu și-a pierdut însă potențialul periculos, iar descoperirea ei poate pune în pericol persoanele aflate în apropiere.
„Descoperirea unor astfel de elemente de muniție reprezintă un pericol major pentru siguranța populației, întrucât munițiile rămase neexplodate își pot păstra caracterul periculos chiar și după zeci de ani petrecuți în sol”, au transmis reprezentanții ISU Iași.
Ce trebuie să facă persoanele care găsesc muniție neexplodată
Pompierii le recomandă cetățenilor să nu atingă și să nu încerce să deplaseze obiectele care ar putea fi elemente de muniție. Descoperirea trebuie anunțată imediat la numărul unic de urgență 112, iar persoanele aflate în zonă trebuie să respecte indicațiile primite din partea autorităților.
ISU Iași atrage atenția că vechimea proiectilelor sau aspectul lor deteriorat nu reprezintă motive pentru a le considera lipsite de pericol. Chiar dacă au stat zeci de ani în sol și prezintă urme de coroziune, munițiile neexplodate pot provoca accidente grave dacă sunt manipulate necorespunzător.
„Munițiile neexplodate nu trebuie considerate inofensive din cauza vechimii sau a stării de coroziune. Manipularea necorespunzătoare a acestora poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave. Pompierii militari ieșeni recomandă tuturor persoanelor care desfășoară lucrări agricole să manifeste prudență sporită, în special pe terenurile unde există posibilitatea identificării unor elemente de muniție rămase neexplodate. Informații suplimentare despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma națională fiipregatit.ro și în aplicația DSU”, au mai precizat reprezentanții ISU Iași.