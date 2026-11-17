Publicat 17 nov. 2026, 16:22 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Pensionarii vor primi atât pensiile, cât și ajutoarele acordate de stat înainte de sărbătorile de iarnă, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS președinta Casei Naționale de Pensii, Vasilica Valentina Robu. Șefa instituției a venit și cu lămuriri privind dosarele de pensie recalculate greșit, dând asigurări că beneficiarii nu trebuie să se teamă că vor fi obligați să returneze bani.

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