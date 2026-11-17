Pensionarii vor primi atât pensiile, cât și ajutoarele acordate de stat înainte de sărbătorile de iarnă, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS președinta Casei Naționale de Pensii, Vasilica Valentina Robu. Șefa instituției a venit și cu lămuriri privind dosarele de pensie recalculate greșit, dând asigurări că beneficiarii nu trebuie să se teamă că vor fi obligați să returneze bani.
Pensiile și ajutoarele vin înainte de sărbători
Invitată în exclusivitate la Realitatea PLUS, președinta Casei Naționale de Pensii, Vasilica Valentina Robu, a anunțat că luna decembrie va avea un calendar special al plăților pentru pensionari.
„Luna decembrie va fi cu un specific aparte pentru că, odată cu plata pensiei, 2,8 milioane de pensionarii vor primi și ajutoarele one-off”, a declarat șefa Casei de Pensii.
Anunțul vine în contextul în care milioane de seniori așteaptă confirmarea că pensiile și sprijinul financiar vor ajunge în conturi și prin mandate poștale înaintea sărbătorilor de iarnă, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori.
Explicații despre pensiile recalculate greșit
Valentina Robu a comentat și raportul Curții de Conturi referitor la eventuale erori identificate în procesul de recalculare a pensiilor din 2024, an în care a fost implementată reforma sistemului public de pensii.
Potrivit acesteia, instituția se află în plin proces de verificare a situațiilor semnalate și nu există, în acest moment, dovezi care să confirme estimările rezultate din metoda de extrapolare utilizată de Curtea de Conturi.
Mesaj de liniștire pentru pensionari
Șefa Casei de Pensii a transmis un mesaj clar pentru beneficiarii sistemului public, afirmând că pensionarii nu trebuie să își facă griji că vor primi decizii de recuperare a unor sume încasate.
„Pensionarii nu trebuie să-și facă griji că vor primi acasă un titlu executoriu și va trebui să plătească sau să vireze banii înapoi la bugetul de asigurări”, a precizat Vasilica Valentina Robu.
Potrivit conducerii Casei Naționale de Pensii, verificările continuă, iar beneficiarii nu sunt, în prezent, în pericol să fie obligați să restituie sume către stat.