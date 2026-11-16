Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 22:41

Căzănești, din județul Ialomița, pierde statutul de oraș, după ce Senatul a adoptat legea prin care localitatea revine la rang de comună. Decizia vine în contextul pregătirilor pentru o amplă reorganizare administrativă, care ar putea schimba statutul altor zeci de localități.

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