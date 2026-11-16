Arbitru de 21 de ani, agresat de doi jucători la un meci din Liga a V-a, în Timiș. Partida, întreruptă definitiv în minutul 63 VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 nov. 2026, 10:39

Un arbitru în vârstă de 21 de ani a fost agresat fizic de doi bărbați, în timpul unui meci de fotbal din Liga a V-a, disputat între CS Unirea Sânnicolau Mare II și Pobeda Dudeștii Vechi, în județul Timiș. Incidentul s-a produs pe fondul nemulțumirilor legate de deciziile de arbitraj, iar partida a fost întreruptă definitiv în minutul 63, la scorul de 1-1. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

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