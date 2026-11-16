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Arbitru de 21 de ani, agresat de doi jucători la un meci din Liga a V-a, în Timiș. Partida, întreruptă definitiv în minutul 63 VIDEO

Scandal meci/ Captură video Tribuna

Scandal meci/ Captură video Tribuna

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 nov. 2026, 10:39

Un arbitru în vârstă de 21 de ani a fost agresat fizic de doi bărbați, în timpul unui meci de fotbal din Liga a V-a, disputat între CS Unirea Sânnicolau Mare II și Pobeda Dudeștii Vechi, în județul Timiș. Incidentul s-a produs pe fondul nemulțumirilor legate de deciziile de arbitraj, iar partida a fost întreruptă definitiv în minutul 63, la scorul de 1-1. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

Potrivit publicației locale Tribuna, arbitrul central a fost alegrat pe teren de mai mulți jucători ai echipei oaspete, iar brigada de arbitri ar fi fost atacată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș a transmis că incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, duminică, 15 noiembrie 2026, în jurul orei 12:40. Potrivit primelor verificări, arbitrul, în vârstă de 21 de ani, ar fi fost agresat fizic de doi bărbați de 41 de ani, pe fondul nemulțumirilor provocate de deciziile luate în timpul partidei.

La data de 15 noiembrie 2026, în jurul orei 12:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe un teren de fotbal din oraşul Sânnicolau Mare, ar fi avut loc un conflict. Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că, în timpul unui meci de fotbal, un bărbat, în vârstă de 21 de ani, care avea calitatea de arbitru, ar fi fost agresat fizic de doi bărbaţi, în vârstă de 41 de ani, pe fondul unor nemulţumiri legate de deciziile de arbitraj,

a transmis, luni, IPJ Timiş, într-un comunicat de presă.

Ce s-a întâmplat cu partida CS Unirea Sânnicolau Mare II-Pobeda Dudeștii Vechi

Partida din Liga a V-a, disputată la Sânnicolau Mare, nu a mai ajuns la final. În minutul 63, la scorul de 1-1, arbitrul central ar fi fost urmărit pe teren de jucători ai formației Pobeda Dudeștii Vechi, iar jocul a fost oprit definitiv.

Potrivit presei locale, cei doi bărbați acuzați că l-ar fi agresat pe arbitru ar fi profesori de sport.

Măsurile luate de Poliție în acest caz

În urma incidentului, polițiștii din Sânnicolau Mare s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

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