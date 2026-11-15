Postul Crăciunului, mai scump ca niciodată! Românii resimt din plin efectele guvernării Bolojan VIDEO

Publicat 15 nov. 2026, 13:29 Sursă Realitatea PLUS

Postul Crăciunului a devenit mai costisitor ca niciodată, pe fondul scumpirilor și al dificultăților economice resimțite de români. Piețele sunt mai goale decât în anii trecuți, iar oamenii spun că abia mai reușesc să facă față cheltuielilor tot mai mari. Nemulțumiți de situația financiară, aceștia cer Guvernului Bolojan majorarea pensiilor și salariilor.

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