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Postul Crăciunului, mai scump ca niciodată! Românii resimt din plin efectele guvernării Bolojan VIDEO

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Scris deIulian Budusan
Publicat15 nov. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS

Postul Crăciunului a devenit mai costisitor ca niciodată, pe fondul scumpirilor și al dificultăților economice resimțite de români. Piețele sunt mai goale decât în anii trecuți, iar oamenii spun că abia mai reușesc să facă față cheltuielilor tot mai mari. Nemulțumiți de situația financiară, aceștia cer Guvernului Bolojan majorarea pensiilor și salariilor.

În prima zi a Postului Crăciunului, atmosfera din piețe reflectă din plin greutățile cu care se confruntă românii. Cumpărătorii sunt tot mai puțini, iar cei care ajung la tarabe calculează atent fiecare leu înainte de a pune ceva în sacoșă. Prețurile ridicate la alimente au transformat cumpărăturile obișnuite într-un efort financiar tot mai greu de suportat. Din mijlocul unei piețe, jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, transmite care este realitatea trăită de oameni și ce nemulțumiri au aceștia la adresa Guvernului.

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