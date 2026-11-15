Advertising
Advertising
ExclusivSocial· 1 min citire
Postul Crăciunului, mai scump ca niciodată! Românii resimt din plin efectele guvernării Bolojan VIDEO
Publicat15 nov. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS
Postul Crăciunului a devenit mai costisitor ca niciodată, pe fondul scumpirilor și al dificultăților economice resimțite de români. Piețele sunt mai goale decât în anii trecuți, iar oamenii spun că abia mai reușesc să facă față cheltuielilor tot mai mari. Nemulțumiți de situația financiară, aceștia cer Guvernului Bolojan majorarea pensiilor și salariilor.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News