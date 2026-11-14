Alertă în Marea Neagră! O navă comercială, lovită de o dronă în apropiere de Sfântu Gheorghe

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 10:13

O navă comercială care naviga sub pavilionul statului Palau a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona apelor teritoriale românești, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Incidentul s-a produs vineri seară, iar vasul, care avea ca destinație Ucraina, a suferit avarii la macaraua de marfă. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit.

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