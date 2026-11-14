Alertă în Marea Neagră! O navă comercială, lovită de o dronă în apropiere de Sfântu Gheorghe

O navă comercială care naviga sub pavilionul statului Palau a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona apelor teritoriale românești, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Incidentul s-a produs vineri seară, iar vasul, care avea ca destinație Ucraina, a suferit avarii la macaraua de marfă. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit.
O navă comercială aflată în apele teritoriale ale României a fost avariată după ce a fost lovită de o dronă, la aproximativ 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost semnalat autorităților în jurul orei 21:40, potrivit unor informații publicate de Ziarul de Constanța.
Vasul implicat este cargoul Larissa 1, care navighează sub pavilionul statului Palau. În urma impactului, o componentă importantă a navei a fost avariată, însă incidentul nu s-a soldat cu victime.
Atacul cu dronă a avariat macaraua cargoului Larissa 1
Primele informații arată că drona a lovit macaraua utilizată pentru manipularea mărfurilor, provocând distrugerea acesteia. Echipajul a anunțat autoritățile navale din Sulina despre producerea incidentului și despre pagubele înregistrate la bord.
Potrivit datelor disponibile până în acest moment, niciun membru al echipajului nu a fost rănit. De asemenea, în urma loviturii nu a izbucnit niciun incendiu, iar celelalte informații privind starea navei nu indică alte avarii.
Cargoul Larissa 1 urma să ajungă în Ucraina
În momentul în care a fost lovită de dronă, nava comercială se deplasa către rada portului Sulina. Ulterior, aceasta urma să își continue traseul spre Ucraina.
Pagubele semnalate în urma incidentului au vizat macaraua de marfă, care a fost distrusă în urma impactului. Din informațiile comunicate, echipajul a scăpat nevătămat, iar la bord nu s-au produs incendii.
Incidentul s-a petrecut în zona Mării Negre, în apropierea Deltei Dunării, la mică distanță de Sfântu Gheorghe, în interiorul apelor teritoriale românești.