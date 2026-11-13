NASA recrutează viitori astronauți care ar putea lucra pe Lună. Salariul ajunge la peste 164.000 de dolari pe an

O oportunitate rară de angajare a fost anunțată de NASA, care a deschis o nouă campanie de selecție pentru viitorii astronauți. Agenția spațială americană caută specialiști pregătiți să participe la misiuni pe Lună, să lucreze în viitoarele baze lunare și să contribuie la dezvoltarea tehnologiilor necesare explorării planetei Marte. Remunerația anuală indicată în anunț depășește 164.000 de dolari, însă accesul în program presupune îndeplinirea unor condiții stricte.
Înscrierile au început pe 7 noiembrie 2026, iar persoanele interesate își pot depune candidatura până la 3 decembrie. NASA estimează că va prezenta noua generație de astronauți spre sfârșitul anului 2027.
NASA caută astronauți pentru misiunile spre Lună și Marte
Noua campanie de recrutare vine într-un moment important pentru programul spațial american. Prin intermediul viitorilor astronauți, NASA urmărește să pregătească următoarele etape ale explorării spațiului, inclusiv revenirea oamenilor pe Lună și dezvoltarea unei prezențe umane de durată pe suprafața acesteia.
Administratorul agenției, Jared Isaacman, a descris recrutarea drept o ocazie deosebită pentru cei care își doresc o carieră în domeniul explorării spațiale. Acesta a subliniat că persoanele selectate ar putea ajunge să trăiască și să muncească într-o bază lunară, dar și să participe la pregătirea viitoarelor expediții către Marte.
Selecția este una extrem de competitivă. La campania precedentă, desfășurată în 2024, NASA a primit peste 8.000 de candidaturi, însă numai zece persoane au fost alese în anul următor.
Cine poate aplica și ce studii sunt necesare
Posturile sunt destinate exclusiv cetățenilor Statelor Unite ale Americii. Candidații trebuie să aibă studii superioare în domenii tehnice sau științifice și experiență profesională relevantă.
În general, NASA solicită o diplomă de master într-un domeniu STEM, precum:
- inginerie;
- informatică;
- biologie;
- fizică.
Sunt acceptate și anumite calificări echivalente, printre care studii doctorale avansate, diplome în medicină sau pregătire în instituții specializate pentru piloți de încercare.
Pe lângă pregătirea academică, solicitanții trebuie să demonstreze cel puțin trei ani de experiență profesională relevantă. În cazul piloților, pot fi aplicate criterii alternative, care țin cont de orele de zbor acumulate și de tipul aeronavelor operate.
Ce salariu oferă NASA viitorilor astronauți
Potrivit anunțului de angajare pentru 2026, remunerația anuală estimată este de 164.395 de dolari. Suma poate fi modificată în anii următori, în funcție de grila salarială aplicabilă.
Totuși, pregătirea profesională și experiența nu sunt suficiente pentru a obține un loc în program. Candidații trebuie să treacă prin evaluări medicale riguroase, să îndeplinească standardele fizice impuse pentru misiuni spațiale de lungă durată și să demonstreze că pot lucra eficient în condiții dificile.
NASA urmărește, de asemenea, să selecteze persoane cu abilități solide de comunicare, coordonare, conducere și colaborare în echipă.
Cât durează pregătirea și ce vor învăța cei selectați
Persoanele acceptate în program vor urma aproximativ doi ani de instruire la Centrul Spațial Johnson din Houston. Pregătirea este complexă și include exerciții pentru activități în afara navelor spațiale, operarea echipamentelor robotice, utilizarea sistemelor de zbor și gestionarea situațiilor de urgență.
Absolvirea programului nu înseamnă automat că un astronaut va fi trimis imediat într-o misiune. Cei care finalizează pregătirea devin eligibili pentru repartizare și pot primi responsabilități legate de dezvoltarea vehiculelor spațiale sau de susținerea misiunilor aflate deja în desfășurare.
În prezent, NASA are 32 de astronauți activi. De la începutul programului de selecție, în anii 1960, agenția a ales 370 de persoane pentru pregătirea necesară unei astfel de cariere.
Când vor fi anunțați noii astronauți NASA
Procesul de recrutare se desfășoară în mai multe etape. Dosarele pot fi trimise prin platforma federală USAJOBS până la 3 decembrie 2026, ora 23:59, ora de est a Statelor Unite.
Evaluarea candidaturilor este programată pentru primele luni ale anului 2027, iar interviurile și testările finale ar urma să aibă loc în primăvară și vară. NASA intenționează să anunțe numele celor selectați în toamna anului 2027, urmând ca pregătirea noii promoții să înceapă în perioada iernii 2027-2028.
Recrutarea este strâns legată de programul Artemis, prin care agenția americană urmărește să readucă oamenii pe Lună și să pregătească viitoarele misiuni de explorare. Un obiectiv important îl reprezintă regiunea polului sud lunar, unde NASA vrea să dezvolte activități științifice și infrastructura necesară unei prezențe umane pe termen lung.