Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Mirabela Grădinaru, în lacrimi. Mărturisiri emoționante despre lupta după nașterea prematură a copiilor săi: ”Viața este o minune”

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat13 nov. 2026, 19:31
Actualizat13 nov. 2026, 19:32
SursăRealitatea PLUS

Momente emoționante la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, unde Mirabela Grădinaru a vorbit cu lacrimi în ochi despre una dintre cele mai sensibile experiențe din viața sa, și anume nașterea prematură a celor doi copii. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a făcut mărturisiri despre teama, speranța și sentimentul de vinovăție care au însoțit-o mult timp după venirea pe lume a micuților săi.

Mirabela Grădinaru: ”Mi-am promis că nu o să plâng”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat vineri la un eveniment organizat la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» din București, în cadrul Maternității Polizu, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității.

Evenimentul, la care a luat parte și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reunit specialiști, părinți și persoane implicate în sprijinirea familiilor care trec prin experiența prematurității.

În cadrul întâlnirii, partenera de viață a președintelui României a vorbit despre teama și vinovăția trăite după nașterea prematură a copiilor săi, însă, la un moment dat, emoțiile au copleșit-o și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Eu îmi amintesc emoția cu care am revenit, după mulți ani, într-o secție de terapie intensivă pentru nou-născuți, ținându-mi copiii de mână. Le vorbisem... mi-am promis că nu o să plâng. Le vorbisem foarte mulți ani despre teamă, despre speranța și despre vinovăția pe care am trăit-o mult timp după nașterea lor prematură

a declarat Mirabela Grădinaru.

Totodată, Mirabela Grădinaru a mărturisit că adevăratul proces de vindecare a început abia în momentul în care s-a întors în secția de terapie intensivă alături de copiii săi, Aheea și Antim.

Dar adevăratul proces de vindecare a început abia când m-am întors în acea secție alături de ei, pentru că, în sfârșit, au putut vedea locul despre care încercasem să le povestesc ani la rând: primele lor săptămâni de viață, faptul că primul lor pătuț a fost un incubator, teama cu care priveam aparatele care i-au ajutat să crească și, nu în ultimul rând, pe «zânele» care ați fost dumneavoastră, domnilor doctori și doamnelor asistente, cei care i-ați îngrijit și i-ați ocrotit până în momentul în care au fost suficient de puternici și de pregătiți să poată fi ținuți în brațe de părinții lor, de mine, și să meargă acasă

a mai spus partenera de viață a președintelui României.

Mirabela Grădinaru: ”Viața este o minune”

În încheiere, Mirabela Grădinaru a subliniat că viața este o minune, iar poveștile copiilor născuți prematur ne arată cât de puternică poate fi lupta lor încă din primele clipe, dar și cât de importante sunt iubirea părinților și devotamentul cadrelor medicale.

Un copil născut prematur este un copil foarte mic, dar ne dovedește, din primele clipe ale vieții, cât de mare poate fi lupta lui și cât de puternic este în această luptă pentru viață. Un copil născut prematur învață din primele clipe ce înseamnă răbdarea și ce înseamnă munca. părinții copiilor născuți prematur măsoară speranța în grame, în pași mărunți, dar extrem de importanți pentru viitorul lor. Viața este o minune, iar poveștile acestor copii ne amintesc că minunile nu există doar în povești, ci se întâmplă în fiecare maternitate, prin puterea lor, prin iubirea părinților și prin profesionalismul și devotamentul cadrelor medicale

a conchis aceasta.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe