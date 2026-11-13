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Social· 1 min citire
Mirabela Grădinaru, în lacrimi. Mărturisiri emoționante despre lupta după nașterea prematură a copiilor săi: ”Viața este o minune”
Publicat13 nov. 2026, 19:31
Actualizat13 nov. 2026, 19:32
SursăRealitatea PLUS
Momente emoționante la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, unde Mirabela Grădinaru a vorbit cu lacrimi în ochi despre una dintre cele mai sensibile experiențe din viața sa, și anume nașterea prematură a celor doi copii. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a făcut mărturisiri despre teama, speranța și sentimentul de vinovăție care au însoțit-o mult timp după venirea pe lume a micuților săi.
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