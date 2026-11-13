„Mașina de fumat” a Vămii: cum sunt analizate țigaretele suspecte și produsele confiscate

Autoritatea Vamală Română folosește un echipament mai puțin obișnuit, cunoscut drept „mașină de fumat”, în activitatea de analiză a țigaretelor și produselor din tutun. Aparatul face parte din dotarea Laboratorului Vamal Central, unde sunt examinate probe prelevate în timpul controalelor, inclusiv produse suspectate că nu respectă legislația în vigoare.
Potrivit raportului de activitate al instituției pentru anul 2025, echipamentul a beneficiat de servicii de mentenanță în cadrul unui proiect finanțat prin Instrumentul de Sprijin Financiar pentru Echipamente de Control Vamal al Comisiei Europene. Documentul menționează și achiziția și instalarea unor noi echipamente destinate dezvoltării capacității de analiză a laboratorului.
Ce este „mașina de fumat” folosită de Autoritatea Vamală
Denumirea aparatului poate părea neobișnuită, însă este vorba despre un echipament tehnic utilizat în testarea țigaretelor în condiții controlate. Acesta permite realizarea unor teste standardizate asupra produselor din tutun, prin simularea mecanică a procesului de fumat.
Laboratorul Vamal Central a analizat 560 de probe în 2025
Laboratorul Vamal Central funcționează în cadrul Autorității Vamale Române și are atribuții de analiză a probelor prelevate de inspectorii vamali sau transmise de alte instituții ale statului.
Potrivit raportului anual pentru 2025, laboratorul a analizat 560 de probe și a efectuat 3.080 de analize fizico-chimice. Dintre acestea, 362 de probe au fost analizate în cadrul unor cauze penale.
Activitatea laboratorului vizează mai multe categorii de produse, inclusiv mărfuri accizabile precum țigaretele, tutunul și produsele alcoolice. De asemenea, sunt analizate probe pentru identificarea unor substanțe care pot constitui droguri.
Analizele ajută la combaterea contrabandei și a fraudelor fiscale
Analizele sunt utilizate pentru identificarea și expertizarea produselor, inclusiv în vederea stabilirii încadrării tarifare și a regimului de accize. Aceste verificări pot furniza informații relevante în anchetele privind contrabanda, producția ilegală de țigarete și evaziunea fiscală.
Prin dezvoltarea dotărilor și modernizarea echipamentelor, Autoritatea Vamală urmărește să își consolideze capacitatea de control și expertizare a produselor care intră sau circulă pe piața din România.