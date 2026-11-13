„Mașina de fumat” a Vămii: cum sunt analizate țigaretele suspecte și produsele confiscate

Publicat 13 nov. 2026, 16:44 Actualizat 13 nov. 2026, 16:47

Autoritatea Vamală Română folosește un echipament mai puțin obișnuit, cunoscut drept „mașină de fumat”, în activitatea de analiză a țigaretelor și produselor din tutun. Aparatul face parte din dotarea Laboratorului Vamal Central, unde sunt examinate probe prelevate în timpul controalelor, inclusiv produse suspectate că nu respectă legislația în vigoare.

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