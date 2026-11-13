Cozi de TIR-uri de aproximativ 9 kilometri la vama Siret! Traficul din zonă, dirijat de 5 echipaje de poliție VIDEO

Coloana de TIR-uri care așteaptă să treacă frontiera prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret măsura vineri dimineață, 13 noiembrie, aproximativ 9 kilometri, ajungând până în zona fabricii de brânzeturi din Bălcăuți. Aglomerația se menține pe DN2 Suceava-Siret, iar o parte dintre camioane staționează pe acostament, potrivit informațiilor transmise la ora 07:30 de Instituția Prefectului Județului (IPJ) Suceava, citate de Glasul Sucevei.
Pentru gestionarea traficului, pe sectoarele de drum cu două benzi pe sens au fost amplasate temporar balize din plastic, care delimitează zone destinate staționării camioanelor. Măsura urmărește să mențină liber spațiul necesar circulației celorlalte categorii de vehicule, relatează publicația locală Glasul Sucevei.
Cinci echipaje de poliție, mobilizate pentru gestionarea traficului
Vineri dimineață, 13 noiembrie, la ora 07:30, cinci echipaje de poliție acționau pe traseul afectat de aglomerație. Patru dintre acestea erau mobilizate pe sectorul dintre PTF Siret și intersecția DN2 cu DN2H, inclusiv în orașul Siret și în zona Ratoș. Al cincilea echipaj acționa pe tronsonul Dănila–Dărmănești–Suceava. În misiunile de gestionare a traficului sunt implicate Serviciul Rutier, Poliția Orașului Siret și polițiile municipiilor Rădăuți și Suceava.
Poliția Rutieră și Poliția de Frontieră continuă să colaboreze pentru menținerea siguranței rutiere și gestionarea coloanei de camioane de pe DN2.
Autoritățile române discută cu partea ucraineană pentru fluidizarea traficului
În paralel cu măsurile luate pe teritoriul județului Suceava, autoritățile poartă discuții cu reprezentanții Ucrainei pentru creșterea capacității de procesare a autotrenurilor la punctul de frontieră de pe partea ucraineană. Demersurile vizează reducerea timpilor de așteptare și limitarea aglomerării de pe drumurile de acces către vamă.
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a transmis că autoritățile urmăresc în primul rând siguranța participanților la trafic și menținerea accesului pentru echipajele de intervenție.
Recomandări pentru șoferi: ce le transmite Poliția
Participanții la trafic sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară, să nu circule pe contrasens pentru a ocoli coloana de camioane și să permită trecerea vehiculelor de intervenție aflate în misiune.
Autoritățile continuă monitorizarea situației și caută soluții pentru fluidizarea traficului în zona punctului de frontieră Siret.