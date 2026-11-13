Cozi de TIR-uri de aproximativ 9 kilometri la vama Siret! Traficul din zonă, dirijat de 5 echipaje de poliție VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 09:15

Coloana de TIR-uri care așteaptă să treacă frontiera prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret măsura vineri dimineață, 13 noiembrie, aproximativ 9 kilometri, ajungând până în zona fabricii de brânzeturi din Bălcăuți. Aglomerația se menține pe DN2 Suceava-Siret, iar o parte dintre camioane staționează pe acostament, potrivit informațiilor transmise la ora 07:30 de Instituția Prefectului Județului (IPJ) Suceava, citate de Glasul Sucevei.

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