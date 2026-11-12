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Viorel Pașca, la poarta ministerelor după scandalul azilelor. ”Bolnavii sunt aduși de spitale și instituții la poarta mea”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 22:59
Actualizat12 nov. 2026, 23:02
SursăRealitatea PLUS

Viorel Pașca, omul care oferă adăpost persoanelor vulnerabile abandonate de instituții și spitale la poarta azilului din Dumbrava, a decis să solicite sprijinul autorităților centrale pentru rezolvarea situației dramatice cu care se confruntă. Însoțit de echipa REALITATEA PLUS, acesta a mers mai întâi la Ministerul Muncii, unde nu l-a găsit pe ministrul Florin Manole. Ulterior, a ajuns la Ministerul Sănătății, unde a fost primit de ministrul Alexandru Rogobete. Cei doi au purtat o discuție privată, care a durat aproape o oră, în tot acest timp, la poarta azilului din Dumbrava continuând să ajungă alți pacienți abandonați.

Viorel Pașca, la poarta ministerelor după scandalul azilelor

Am spus că vreau la domnul ministru. Eu i-am scris, l-am informat, că vreau să vin, că vreau să ne întâlnim. Deci nu e. Asta e. Am un numar de telefon, poate că-i bun. Poate că ne răspunde

a declarat Viorel Pașca.

Pașca: L-am sunat pe Manole de multe ori, nu mi-a răspuns

Pentru că nu l-a găsit la sediul Ministerului Muncii, Viorel Pașca a încercat să îl contacteze telefonic pe ministrul Florin Manole, însă nici de această dată nu a reușit să ia legătura cu acesta. Pașca a declarat că încearcă de mai multe zile să discute cu ministrul, în speranța identificării unei soluții pentru situația bolnavilor abandonați de la Dumbrava. Acesta a subliniat că nu este pentru prima dată când încercările sale de a-l contacta pe Florin Manole rămân fără răspuns.

Dânsul nu mi-a răspuns la mesaje. Îi scriu de două săptămâni, i-am trimis până acum opt mesaje, opt mail-uri, în care îl rugam să ne ajute cu o idee, cu un sfat, cu o părere de-a dânsului. I-am scris și că vreau să vin să ne întâlnim. Nu mi-a răspuns la niciunul dintre cele opt mesaje, dar am zis că dacă tot am treabă în București, poate își face timp pentru mine

a mai spus Viorel Pașca.

După eșecul de la Ministerul Muncii, Viorel Pașca și echipa REALITATEA PLUS s-au deplasat la Ministerul Sănătății, unde ministrul Alexandru Rogobete l-a primit pe acesta. Întâlnirea s-a desfășurat în privat, departe de camerele de filmat, și a durat aproape o oră. La finalul discuției, administratorul centrelor pentru bolnavii abandonați din Dumbrava a dezvăluit ce a vorbit cu ministrul Sănătății.

Cred că dacă domnul ministru și sper să se țină de cuvânt, întâlnirea noastră n-a fost degeaba.Domnul ministru al Sănătății mi-a promis că săptămâna viitoare va trimite om de la minister la Dumbrava ca să analizeze ce se poate face acolo încât să autorizăm, mă rog, cel puțin o locuință pentru cazuri paliative și alte nevoi

a explicat Pașca.

Ce a discutat Viorel Pașca cu Alexandru Rogobete

În mod paradoxal, în timp ce Viorel Pașca încerca să obțină sprijinul miniștrilor Muncii și Sănătății pentru bolnavii abandonați de la Dumbrava, la poarta centrului au ajuns alți pacienți care aveau nevoie de ajutor.

Când am venit eu erau șapte sau opt, acum sunt mai mulți, că au mai ajuns între timp. Cât eu am venit cu avionul, alții oameni au fost aduși la Dumbrava. Astăzi. Au venit și ieri, au venit și alaltăieri, și asta numai de câteva zile, pentru că noi de patru luni am refuzat tot. Au ajuns la poartă, neaduși de nimeni câțiva și de aceea ce era să fac cu ei? I-am luat. Și apoi s-a auzit automat că am preluat bolnavi și apoi au venit o avalanșă de solicitări de la primării și de la DAS-uri care spuneau, au auzit că primiți bolnavi, hai că aducem. Și am zis că eu nu primesc, ăștia au fost aduși la poartă și sunt solicitări în continuare. Astăzi, acum pe drum, mi-a scris un domn de la Costanța, de la o direcție de asistență socială de la Costanța, să primesc un bolnav, e un om a străzii, n-are unde locui, n-are nimic. L-am refuzat pentru că are o pensie consistentă, 3.500. Și noi nu luăm cu pensii așa mari

a afirmat Viorel Pașca.
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