Viorel Pașca, la poarta ministerelor după scandalul azilelor. ”Bolnavii sunt aduși de spitale și instituții la poarta mea”

Publicat 12 nov. 2026, 22:59 Actualizat 12 nov. 2026, 23:02 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca, omul care oferă adăpost persoanelor vulnerabile abandonate de instituții și spitale la poarta azilului din Dumbrava, a decis să solicite sprijinul autorităților centrale pentru rezolvarea situației dramatice cu care se confruntă. Însoțit de echipa REALITATEA PLUS, acesta a mers mai întâi la Ministerul Muncii, unde nu l-a găsit pe ministrul Florin Manole. Ulterior, a ajuns la Ministerul Sănătății, unde a fost primit de ministrul Alexandru Rogobete. Cei doi au purtat o discuție privată, care a durat aproape o oră, în tot acest timp, la poarta azilului din Dumbrava continuând să ajungă alți pacienți abandonați.

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