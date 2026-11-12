Dezinsecția unei locuințe depinde de insectă, de sursă și de spațiul afectat

Scris de Catalina Anghel Publicat: 12 nov. 2026, 14:18

Un gândac descoperit lângă frigider și o ploșniță găsită în cusătura saltelei nu anunță aceeași problemă. Ambele sunt insecte nedorite în locuință, însă locurile în care se ascund, felul în care se răspândesc și pregătirea camerelor cer planuri diferite. Aplicarea aceluiași tratament peste tot poate lăsa neatins tocmai locul din care problema pornește.

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