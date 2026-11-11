Alexandru Toader, din nou în fața magistraților. Se decide prelungirea arestării preventive | VIDEO

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a ajuns din nou în fața magistraților de la Curtea de Apel Iași. Procurorii solicită prelungirea măsurii arestului la domiciliu, iar instanța urmează să decidă dacă aceasta va fi menținută.
Alexandru Toader a fost plasat în arest la domiciliu, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis înlocuirea arestului preventiv cu această măsură pentru o perioadă de 19 zile. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Decizia pronunțată astăzi de Instanța Supremă este definitivă.
Fostul lector universitar al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași fusese arestat preventiv pe 24 octombrie. Alexandru Toader a contestat hotărârea Curții de Apel Iași, iar judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au admis contestația. Astfel, acesta va rămâne în arest la domiciliu până pe 21 noiembrie, inclusiv, potrivit deciziei instanței.
Pe durata acestei măsuri, Alexandru Toader nu are voie să părăsească locuința fără aprobarea autorităților competente. De asemenea, este obligat să se prezinte în fața anchetatorilor sau a judecătorilor ori de câte ori este solicitat.
Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente, condiționând promovarea examenelor de favoruri sexuale.
La două zile după arestarea preventivă a acestuia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat că Alexandru Toader nu va mai putea desfășura activități didactice nici în cazul în care măsura arestării preventive va fi revocată.
După ce fiul său a fost reținut, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a publicat un mesaj pe Facebook în care a susținut că măsura dispusă împotriva acestuia reprezintă un atac la adresa sa.