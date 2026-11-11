Alexandru Toader, din nou în fața magistraților. Se decide prelungirea arestării preventive | VIDEO

Publicat 11 nov. 2026, 10:49 Actualizat 11 nov. 2026, 10:52

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a ajuns din nou în fața magistraților de la Curtea de Apel Iași. Procurorii solicită prelungirea măsurii arestului la domiciliu, iar instanța urmează să decidă dacă aceasta va fi menținută.

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