Gemenele Playboy, supuse unor presiuni scandaloase. Erau puse să aibă relații intime împreună

Noi dezvăluiri despre viața din celebrul Playboy Mansion readuc în atenție controversele legate de Hugh Hefner, fondatorul imperiului Playboy. Karissa Shannon, fostă vedetă a revistei pentru adulți, a confirmat acuzațiile potrivit cărora magnatul ar fi încercat să o convingă pe ea și pe sora sa geamănă, Kristina, să întrețină relații intime una cu cealaltă.
Karissa, acum în vârstă de 37 de ani, a povestit într-un interviu acordat publicației „Page Six” că ea și Kristina ar fi fost supuse în repetate rânduri unor presiuni în perioada în care locuiau la Playboy Mansion. Cele două surori au ajuns în celebrul conac la vârsta de 18 ani, iar experiențele trăite acolo le-ar fi marcat profund.
Karissa Shannon: „Încerca să ne forțeze să facem sex una cu cealaltă”
Potrivit declarațiilor fostei Playmate, Hugh Hefner ar fi insistat ca gemenele să participe împreună la scene intime. Unul dintre episoadele descrise de Karissa s-ar fi petrecut în octombrie 2008, chiar de ziua celor două surori, când acestea împlineau 19 ani.
Karissa susține că magnatul își dorea cu insistență să le vadă implicate într-un act sexual. Ea a descris presiunile drept experiențe traumatizante, pe care le-a comparat cu forme de agresiune sexuală.
Fosta vedetă Playboy a precizat însă că nu a întreținut niciodată relații sexuale cu sora sa. Cele două ar fi ales să mimeze scenele, în încercarea de a evita confruntările și de a face față solicitărilor lui Hefner.
„Nu am făcut niciodată sex una cu cealaltă. Am mimat totul și a fost îngrozitor! Am falsificat totul”, a povestit Karissa.
Cum ar fi reușit gemenele să evite cererile lui Hugh Hefner
Karissa a mai susținut că Hugh Hefner le-ar fi spus celor două surori că, dacă se iubesc cu adevărat, ar trebui să accepte să facă acest lucru împreună.
În fața acestor solicitări, Karissa și Kristina ar fi discutat și ar fi decis să simuleze scenele intime, fără să treacă efectiv la actul sexual. Potrivit fostei Playmate, Crystal Harris, văduva lui Hefner, ar fi fost prezentă la unele dintre aceste momente și ar fi știut că gemenele doar se prefăceau.
În schimb, Hefner ar fi crezut că scenele erau reale și ar fi fost încântat de ceea ce vedea.
Crystal Harris, revoltată de presupusele cereri adresate surorilor
Dezvăluirile Karissei vin după ce Crystal Harris a vorbit despre comportamentul fostului său soț și despre presiunile la care ar fi fost supuse cele două gemene.
Văduva fondatorului Playboy a reacționat dur la ideea ca surorile să fie puse într-o asemenea situație, calificând o astfel de cerere drept incestuoasă și dezgustătoare.
Crystal Harris a mărturisit, de asemenea, că s-a bucurat când Karissa și Kristina au plecat din Playboy Mansion. Ea nu își dorea ca tinerele să mai fie nevoite să treacă prin experiențe de acest fel.
Hugh Hefner a murit în 2017, la 91 de ani
Hugh Hefner, fondatorul revistei Playboy și una dintre cele mai controversate figuri ale industriei divertismentului pentru adulți, a murit în septembrie 2017, la vârsta de 91 de ani.
La ani de la dispariția sa, mărturiile unor foste partenere continuă să readucă în discuție atmosfera din Playboy Mansion și acuzațiile privind comportamentul magnatului. Declarațiile Karissei Shannon și ale lui Crystal Harris conturează o perspectivă controversată asupra vieții din celebrul conac, dincolo de imaginea publică promovată de imperiul Playboy.