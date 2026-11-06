Gemenele Playboy, supuse unor presiuni scandaloase. Erau puse să aibă relații intime împreună

Publicat 6 nov. 2026, 12:49 Actualizat 6 nov. 2026, 12:50

Noi dezvăluiri despre viața din celebrul Playboy Mansion readuc în atenție controversele legate de Hugh Hefner, fondatorul imperiului Playboy. Karissa Shannon, fostă vedetă a revistei pentru adulți, a confirmat acuzațiile potrivit cărora magnatul ar fi încercat să o convingă pe ea și pe sora sa geamănă, Kristina, să întrețină relații intime una cu cealaltă.

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