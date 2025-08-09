Interviul acordat de Ion Iliescu s-a întins pe opt pagini și a fost publicat chiar în ediția de Crăciun din anul 2006. Fostul șef de stat a explicat inclusiv motivul pentru care a acceptat să ofere un interviu pentru o publicație care putea să fie considerată controversată.

”La nuditate, mă raportez ca orice om normal… Erosul e o componentă esenţială a naturii umane. Cine nu crede asta, ori e ipocrit, ori are o problemă!” a spus atunci Ion Iliescu.

Fostul președinte și-a amintit că întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic. Iliescu a mai spus că știa că un mare economist american făcuse același lucru, acordase un interviu pentru controversata revistă „Playboy”.

„A existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei. Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut”, a mai spus fostul șef al statului.

Ion Iliescu și-a amintit cu drag de fotografiile care au fost selectate pentru interviul mai puțin cunoscut de societatea românească. Într-una dintre acestea, primul președinte postdecembrist a fost surprins lângă portretul lui Marylin Monroe.