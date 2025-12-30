”Această înregistrare a stat la dospit. Înregistrarea cuprinde doua voci. Una este a lui Ovidiu Zară, cealaltă este a domnului general inginer Sorin Bălan, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Vreau să ascultați cu mare atenție, nu a fost difuzată niciodată această înregistrare si de asemenea ceea ce se discută în această înregistrare ne arată încă o dată ceea ce spunem de mai bine de un an de zile, anume că alegerile anulate din decembrie 2024, anularea acestor alegeri de fapt a fost făcută la un ordin politic, nicidecum pe baza unor dovezi care ne-au fost fluturate în spațiul public doar la nivel verbal. Această înregistrare, vă spuneam, ar fi vrut mulți să nu existe și să nu o difuzăm dar eu cred că este bine să arătăm românilor lucruri pe care trebuie să le știe”, a spus realizatorul emisiunii 100%, Laurențiu Botin.

DIRECTOR STS: Știu carte, sunt IT-iști ăia care se duc acolo. Nu se duce, nu știu, un membru care n-are treabă. Ăia n-au făcut nicio plângere. Candidații n-au făcut nicio plângere. S-au renumărat și a spus că este în regulă. Ceea ce este în procesul verbal este contabilizat și electronic. Ce am putea mai mult să facem decât transparența asta?



OVIDIU ZARĂ: Iertați-mă, eu am apreciat, să spunem, documentul desecretizat printre celelalte făcut de instituția dumneavoastră. Cele 38 de mii, sau câte erau, de atacuri care au fost cibernetice alea nu s-au referit la ... n-au fost atacuri îndreptate asupra instituției în legătură cu alegerile, ci au fost atacuri, bănuiesc, cibernetice la mai multe instituții publice cum se întâmplă de obicei.



DIRECTOR STS: Au fost atacuri pe infrastructura noastră care este comună, dar asemenea atacuri sunt și în momentul ăsta, or să fie și mâine, și poimâine, important este ce măsuri tehnice și operaționale poți să iei și, ați văzut că în comunicat am spus clar: niciun atac nu a afectat integritatea datelor și corectitudinea procesului electoral. Iar asta se poate dovedi foarte clar. Uitați-vă pe net, luați procesul verbal scris, uitați-vă la ăla care a fost încărcat în sistem, uitați-vă la ăla care a fost centralizat și care a fost expus. Sunt identice.

Asta înseamnă că și pe lanțul de comunicație, și pe lanțul de procesare și pe cel de expunere, nu a fost vreo modificare, adică integritatea datelor a fost corectă. La asta se adaugă numărarea efectivă, fizică, care a demonstrat și m-am bucurat tare, tare mult că s-a întâmplat așa de a fost și o numărare ulterioară fără sisteme informatice care a arătat că am făcut ceea ce trebuia. Adică am fost corecți, sistemele au funcționat normal, securitatea cibernetică a avut acuratețe.



OVIDIU ZARĂ: Am înțeles.



DIRECTOR STS: Mai mult ce ați putea să spuneți...



OVIDIU ZARĂ: Deci dvs spuneți că referitor la celelalte probleme să întreb AEP-ul pentru că ei au sistemul?



DIRECTOR STS: Deci dacă vreți repartiție de voturi, sistemul este la AEP și nu avem nicio treabă noi. Dacă vreți întâlniri, mediatizare, transparență și toate astea stăm de partea lor și venim la orice întâlnire, dar nu putem veni noi ca și cum am ieși în fața clientului și i-am lua fața sau am explica noi niște chestii, pentru că ei ne spun cum să fie sistemele.

Noi înainte de a pune sistemele în producție, facem pur și simplu niște verificări, facem un proces verbal de recepție în care sunt verificate toate cerințele furnizate de AEP, semnează oameni de la ei, semnează oameni de la noi și totul este ca și cum am preda ceva curat care să respecte cerințele operaționale și legislația.



OVIDIU ZARĂ: Ok, am înțeles.

Manevrele sistemului corupt în scandalul alegerilor. Cum a lucrat sistemul ca Trump să ia mâna de pe Georgescu