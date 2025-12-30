Consumatorii români, afectați de aceste creșteri, au început să caute alternative mai accesibile, precum sortimente locale sau ambalaje mici.



Guvernul României a majorat cota de TVA pentru alimente de la 9% la 11% începând cu 1 august 2025, ceea ce s-a reflectat imediat în prețurile de raft. Această ajustare fiscală, combinată cu inflația, a accelerat scumpirile la produse importate precum cafeaua.

Un kilogram de Julius Meinl Trend Caffè Crema Intenso a ajuns la aproximativ 110 lei în magazine fizice și online, față de prețuri de circa 50-60 lei în 2024.

Factori precum fluctuațiile cursului valutar, costurile de import și seceta din țări producătoare au contribuit la majorări de 20-30%.

Mulți români au optat pentru cafele locale mai ieftine sau înlocuitori precum cicoare, secară și orz, care oferă un gust similar fără cofeină excesivă. Retailerii au introdus promoții temporare, dar prețurile premium rămân ridicate pe termen mediu.