Timpul nu lucrează în favoarea autorităților

„Cu cât trece mai mult timp, cu atât raportul ar trebui să fie mai bun. Dar dacă timpul trece și echipa președintelui nu reușește să pună pe masă un document coerent, în primul rând pentru piața internă, dar și pentru cea externă, lucrurile se complică. Toată atenția publică se va concentra acolo”, a spus Dungaciu.

Potrivit analistului, autoritățile par să încerce deturnarea discuțiilor din spațiul public de la problemele sociale și economice grave către acest dosar, considerându-l un „rău mai mic”. „S-ar putea să iasă prost din această dezbatere”, avertizează el.

Dungaciu subliniază că este de neconceput ca într-un stat european și membru NATO alegerile prezidențiale să fie anulate, iar după mai bine de un an cetățenii să nu primească răspunsuri clare.

Lovitura de grație ar putea veni de la Trump

Analistul a comentat și declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, făcute la întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago. Trump a afirmat că „dacă alegerile din 2020 n-ar fi fost fraudate, el ar fi fost președinte și războiul din Ucraina nu ar fi avut loc”.

Dungaciu consideră că astfel de afirmații nu sunt întâmplătoare și sugerează că în SUA se lucrează deja la un dosar privind alegerile din 2020. „Când președintele Trump spune public, explicit, că alegerile au fost fraudate, înseamnă că cineva lucrează deja la un astfel de dosar.

Așadar, cu cât întârzie mai mult raportul privind anularea alegerilor din 2024, cu atât este posibil ca explozia politică să fie mai profundă. Nu văd bine, în acest moment, actuala coaliție și nici administrația prezidențială, care nu pare să aibă de unde scoate cămașa, cel puțin în acest moment", a opinat Dungaciu.

