Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un apel public către Guvernul condus de Ilie Bolojan, solicitând intervenția urgentă pe lângă Curtea Constituțională pentru devansarea ședinței privind pensiile magistraților. Deputatul PSD consideră inacceptabilă amânarea deciziei până la data de 16 ianuarie și propune ca judecătorii constituționali să se reunească imediat după Revelion, preferabil pe 3 ianuarie, pentru a debloca o lege esențială pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Câciu a criticat dur lipsa de cvorum de la nivelul CCR, catalogând situația drept o „tâmpenie” și acuzând magistrații de utilizarea unor tertipuri pentru a temporiza reforma. Acesta a subliniat contrastul dintre lecțiile de moralitate oferite de unii judecători și beneficiile financiare exorbitante de care aceștia se bucură, menționând pensii și salarii care ating praguri de 30.000 sau 40.000 de lei. În viziunea sa, nemulțumirea publică a atins un punct critic față de privilegiile sistemului judiciar, motiv pentru care Executivul ar trebui să transmită chiar astăzi o scrisoare oficială prin care să ceară judecarea cauzei cu celeritate.

Deși a precizat că se află în afara țării, parlamentarul a insistat că Guvernul are pârghiile necesare pentru a influența calendarul instanței constituționale, reamintind că, în trecut, CCR a dat curs unor solicitări similare de urgentare. Câciu a concluzionat că stabilitatea financiară și angajamentele europene ale României nu mai pot aștepta după agenda relaxată a magistraților, oferind acest „sfat” direct echipei de comunicare a premierului Bolojan.