”Din păcate, deşi ultimele zile temperaturile din masivul Postăvarul au fost coborâte, rafalele de vânt nu ne-au permis folosirea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite. Cea mai mare parte a zăpezii de pe domeniul schiabil este artificială, stratul de zăpadă naturală fiind de doar 5 cm. În anumite zone, din cauza vântului, acest strat a fost spulberat. Astfel, porţiuni din mai multe pârtii, cum ar fi intrarea pe pârtia Doamnei; platoul de deasupra Zidului Mare; Drumul Roşu, platoul de la lac şi sub lac; îmbarcare Telescaun; Lupului, sub S-ul mic si deasupra S-ului mare - ieşirea spre Telescaun – au fost dezgolite de zăpada căzută”, informează, luni, reprezentanţii Primăriei municipiului Braşov.

Potrivit lor, în condiţiile în care vântul nu mai suflă la fel de puternic ca în zilele trecute, la Poiana Braşov va fi reluată operaţiunea de producere a zăpezii artificiale pe toate pârtiile din partea superioară a masivului Postăvaru.

„În funcţie şi de condiţiile meteo, sperăm ca în câteva zile să deschidem sezonul, cel puţin pe pârtiile din partea superioară. Până atunci, încercăm ca de mâine (marţi – n.r.) dacă prognoza se menţine, să deschidem pârtia pentru începători Stadion.

Se lucrează şi la pregătirea pârtiei Bradul, care ar putea fi deschisă, de asemenea, în câteva zile”, precizează reprezentanţii primăriei.