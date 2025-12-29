''Privitor la ancheta care vizează o persoană care și-a desfășurat activitatea în Spitalul Orășenesc Cisnădie, DSP Sibiu, prin Serviciul Control în Sănătate Publică, s-a autosesizat și a demarat o procedură de verificare a modului de manipulare în cadrul spitalului a substanțelor din clasa benzodiazepinelor sau a altor medicamente înrudite cu acestea, substanțe cu regim special de gestionare'', a declarat, pentru Agerpres, directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Și primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a precizat, tot pentru Agerpres, că va face ''o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanțe''.

Managerul spitalului, Maria-Delia Mincă, a anunțat începerea verificărilor la Camera de Gardă unde lucra asistenta, căreia i s-a suspendat contractul individual de muncă din data de 29 decembrie.

De asemenea, a fost demarată o investigație internă cu privire la gestionarea medicației cu regim special în Camera de Gardă, iar dacă vor exista solicitări din partea autorităților vor fi extinse investigațiile în funcție de cerințe, se arată într-un comunicat transmisde către managerul Spitalului Orășenesc din Cisnădie.

Procurorul-șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion, a declarat luni, pentru sursa menționată, că nu poate oferi ''date suplimentare despre procurarea legală sau ilegală a sedativelor la acest moment''.

Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie dorea averea de peste un milion de euro, fiind vorba despre mai multe imobile din județul Sibiu, a precizat Dan Simion.

''Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro'', a explicat procurorul.

Potrivit acestuia, atât fiica de de 38 de ani, cât și asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat, după ce în iunie 2024 ar fi ucis-o pe mama de 46 de ani pentru avere. Fiica i-a pus mamei în ceai ''sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea''. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul. Ca să fie sigure că au ucis-o pe femeie, fiica și asistenta medicală au asfixiat-o cu o pernă.

Fiica a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în această lună, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

''Cazul decesului femeii, a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori'', a mai spus procurorul.