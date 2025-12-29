Tribunalul a decis acordarea unei sume de peste 66.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 80.000 de euro, după ce a stabilit că angajatul a fost victima discriminării rasiale și a hărțuirii.

Angajat hărțuit la locul de muncă

Reclamantul, Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, s-a angajat la restaurantul KFC din West Wickham în ianuarie 2023. Potrivit concluziilor instanței, mediul de lucru s-a deteriorat rapid, iar acesta a fost supus unui tratament degradant din partea managerului său direct.

La doar câteva luni de la angajare, solicitarea lui Ravichandran pentru concediu anual a fost respinsă fără o justificare clară. Mai mult, acesta a auzit comentarii jignitoare făcute de superiorul său, Kajan Theiventhiram, care ar fi afirmat în fața unui alt angajat că va favoriza personalul din Sri Lanka, referindu-se la reclamant printr-un termen profund ofensator.

Judecătorul Paul Abbott, care a analizat cazul, a concluzionat că fostul angajat a fost supus unei discriminări directe pe criterii rasiale, hărțuirii legate de origine și unor represalii după ce a ridicat problema tratamentului injust. Potrivit instanței, comentariile și comportamentul managerului au avut un impact semnificativ asupra condițiilor de muncă ale reclamantului.

Deși Ravichandran și-a dat demisia ulterior, tribunalul a stabilit că angajatorul nu a efectuat o investigație reală asupra acuzațiilor formulate. Judecătorul a subliniat că fostul angajat a fost profund afectat emoțional și umilit, iar refuzul concediului a fost influențat în mod clar de criterii discriminatorii.

Instanța a mai acceptat mărturia potrivit căreia acesta a fost constrâns să lucreze un număr excesiv de ore, pe fondul unei atitudini ostile motivate rasial. În final, tribunalul a dispus plata unor despăgubiri în valoare de 66.800 de lire sterline.

Totodată, judecătorul a recomandat companiei Nexus Foods Limited, care administrează restaurantul KFC din West Wickham, să introducă programe obligatorii de instruire pentru personal privind prevenirea discriminării și respectarea drepturilor angajaților.

Decizia subliniază importanța respectării egalității de șanse la locul de muncă și responsabilitatea angajatorilor de a interveni prompt în fața oricăror forme de abuz sau discriminare.