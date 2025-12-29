Avertizarea Cod galben de vânt vizează luni un număr de 25 de județe din estul, sudul și centrul țării, acoperind regiuni precum Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei, dar și sud-estul Transilvaniei.

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, în timp ce restul teritoriului va înregistra rafale mai moderate, de aproximativ 40-45 km/h.

Condițiile devin însă critice în Carpații Meridionali și de Curbură, unde la altitudini de peste 1700 de metri rafalele vor atinge praguri de 120 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea aproape de zero.

Situația este deosebit de gravă în zona montană a județului Alba, precum și în restul masivelor înalte din Carpații Meridionali, unde a fost emis un Cod roșu de viscol extrem, valabil pentru 24 de ore.

În aceste regiuni, forța vântului va depăși constant 120 km/h, punând în pericol orice activitate în aer liber.

Instabilitatea meteorologică va continua și în perioada următoare. În noaptea de luni spre marți, vântul puternic va persista în zonele înalte de munte, menținând riscul de viscol. Ulterior, pe parcursul zilei de marți, o nouă avertizare Cod galben se va extinde asupra vestului și sudului Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei.

În tot acest interval, crestele montane vor rămâne sub asediul rafalelor violente, ninsorile viscolite continuând să afecteze sever vizibilitatea la altitudini mari.