Cod ROȘU de ninsori

Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1.700 de metri, ninsorile vor fi însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale ce pot depăși 120 km/h. În aceste condiții, zăpada va fi puternic viscolită, iar vizibilitatea va scădea dramatic, ajungând pe alocuri aproape de zero.

Fenomenele anunțate pot genera dificultăți majore de deplasare, pot afecta infrastructura montană și cresc semnificativ riscul producerii de accidente. Autoritățile recomandă evitarea activităților în zonele montane înalte pe durata avertizării, precum și respectarea indicațiilor emise de instituțiile responsabile.

Administrația Națională de Meteorologie monitorizează permanent evoluția situației.