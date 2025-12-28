Alertă ANM: COD ROȘU de ninsori abundente. Ce ne așteaptă în următoarele ore?

Ninsori
Ninsori

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu pentru fenomene meteo periculoase, valabilă în intervalul 28 decembrie, ora 10:00 – 29 decembrie, ora 10:00. Alerta vizează zonele montane înalte din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde sunt prognozate condiții meteo extreme.

Cod ROȘU de ninsori

Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1.700 de metri, ninsorile vor fi însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale ce pot depăși 120 km/h. În aceste condiții, zăpada va fi puternic viscolită, iar vizibilitatea va scădea dramatic, ajungând pe alocuri aproape de zero.

Fenomenele anunțate pot genera dificultăți majore de deplasare, pot afecta infrastructura montană și cresc semnificativ riscul producerii de accidente. Autoritățile recomandă evitarea activităților în zonele montane înalte pe durata avertizării, precum și respectarea indicațiilor emise de instituțiile responsabile.

Administrația Națională de Meteorologie monitorizează permanent evoluția situației.

Imagine

 