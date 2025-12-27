Vreme rea în România

Potrivit autorităților, rafalele de vânt transportă zăpada pe carosabil, unde se formează suluri ce îngreunează circulația autovehiculelor. Pentru menținerea drumului practicabil, echipele Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu intervin permanent cu utilaje de deszăpezire, inclusiv cu lame și o autofreză de mare capacitate.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate de fenomenele meteo severe, mai ales dacă vehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă. Prudența sporită este esențială, având în vedere riscul crescut de blocaje sau accidente.

Meteorologii avertizează că vântul va continua să se intensifice temporar în mai multe regiuni ale țării. Sunt prognozate viteze de 50–70 km/h în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral. În zonele montane, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot atinge 70–80 km/h, iar la altitudini mari chiar 90–120 km/h, favorizând viscolirea zăpezii deja depuse.

Autoritățile monitorizează situația și vor actualiza informațiile în funcție de evoluția condițiilor meteo.