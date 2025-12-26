Nicolae Ceaușescu a dat Bacalaureatul la 47 de ani. Ce note a obținut fostul dictator

Nicolae Ceaușescu a dat Bacalaureatul la 47 de ani. Ce note a obținut fostul dictator
Nicolae Ceaușescu a dat Bacalaureatul la 47 de ani. Ce note a obținut fostul dictator

Ies la iveală documente importante din arhiva secretă a României. Au fost desecretizate documentele care atestă că Nicolae Ceaușescu a dat Bacalaureatul la 47 de ani. Fostul dictator a reușit să ia examenul cu două note de 10. Reușita a venit după ce a devenit șeful statului. 

La scurt timp după ce a devenit șeful statului, Nicolae Ceaușescu a solicitat să susțină examenul de maturitate, echivalentul Bacalaureatului de astăzi. La vremea respectivă, fostul președinte avea deja 47 de ani.

El a susținut examenele la limba română și la matematică și a reușit să obțină note de 10 la ambele. Potrivit arhivelor, la examenul de limba română, Ceaușescu a avut de rezolvat două subiecte: caracterizarea poeziei lui Mihai Eminescu și Valoarea operei poetice a lui Vasile Alecsandri.

Informațiile au fost făcute publice pe pagina de facebook a Arhivelor Naționale ale României și vin în contextul în care instituția a adăugat noi documente în Colecția Nicolae Ceaușescu.

Acestea sunt considerate mărturii importante pentru înțelegerea istoriei comunismului românesc. 