La scurt timp după ce a devenit șeful statului, Nicolae Ceaușescu a solicitat să susțină examenul de maturitate, echivalentul Bacalaureatului de astăzi. La vremea respectivă, fostul președinte avea deja 47 de ani.

El a susținut examenele la limba română și la matematică și a reușit să obțină note de 10 la ambele. Potrivit arhivelor, la examenul de limba română, Ceaușescu a avut de rezolvat două subiecte: caracterizarea poeziei lui Mihai Eminescu și Valoarea operei poetice a lui Vasile Alecsandri.

Informațiile au fost făcute publice pe pagina de facebook a Arhivelor Naționale ale României și vin în contextul în care instituția a adăugat noi documente în Colecția Nicolae Ceaușescu.

Acestea sunt considerate mărturii importante pentru înțelegerea istoriei comunismului românesc.