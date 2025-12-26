Muzicianul suferea de probleme de sănătate care s-au agravat în ultimii 15 ani, ținându-l departe de scenă şi de viaţa publică.

„Cu imensă tristeţe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull”, a scris Anderson în mesajul său.

Ian Anderson a transmis că a aflat „cu imensă tristeţe” de moartea lui Mick Abrahams şi a subliniat rolul esenţial pe care acesta l-a avut în formarea iniţială a trupei Jethro Tull, după destrămarea formaţiilor The John Evan Band şi McGregor’s Engine, grup de blues creat de Abrahams împreună cu bateristul Clive Bunker în zona Luton/Dunstable.

Anderson a precizat că, în ultimul deceniu şi jumătate, chitaristul a îndurat o stare de sănătate tot mai fragilă, care l-a împiedicat să mai susţină concerte sau să mai aibă o viaţă socială normală.

Cine a fost Mick Abrahams

Născut în 1943, în Bedfordshire, Marea Britanie, Mick Abrahams a fondat, alături de Ian Anderson, trupa Jethro Tull în anii ’60, contribuind decisiv la definirea stilului său timpuriu, un amestec original de muzică clasică, sonorităţi celtice, blues şi rock.

Revista Rolling Stone a descris Jethro Tull drept „una dintre cele mai comerciale şi excentrice formaţii de rock progresiv” din lume, grupul lansând de-a lungul deceniilor aproximativ douăzeci de albume şi trecând prin numeroase schimbări de componenţă.

Abrahams a părăsit Jethro Tull după înregistrarea primului album al formaţiei, „This Was”, preferând să-şi urmeze propriile opţiuni muzicale, marcate puternic de blues, şi fondând ulterior trupa Blodwyn Pig, cu care a continuat să experimenteze sonorităţi de blues-rock.

De-a lungul carierei, a lansat mai multe materiale solo şi a colaborat ocazional cu foştii colegi, însă problemele de sănătate – inclusiv un accident vascular şi afecţiuni cronice – l-au determinat în cele din urmă să renunţe la apariţiile live.

Ian Anderson l-a descris pe Mick Abrahams drept „cântăreţ puternic” şi „chitarist experimentat, puternic şi liric”, capabil să captiveze publicul prin improvizaţiile sale şi prin modul expresiv de a combina influenţe de blues cu elemente progresive.

„Cântăreţ puternic şi chitarist experimentat, virtuoz şi expresiv, Mick (Anderson) a ştiut să captiveze publicul (...). Mick a continuat să îmbogăţească şi să dezvolte aceste idei muzicale pentru a le transforma într-o demonstraţie magistrală a talentului său instrumental, până la sfârşitul carierei sale”, se adaugă în comunicatul grupului.

Trupa Jethro Tull a transmis condoleanţe familiei şi apropiaţilor, subliniind că aceştia se pot mândri cu moştenirea muzicală a chitaristului, considerat o figură de referinţă pentru sunetul britanic de blues-rock al anilor ’60.