Echipajele Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflate în zonă pentru misiuni de menținere a ordinii publice, au intervenit imediat după izbucnirea conflictului. Șase tineri, cu vârste între 18 și 23 de ani, își împărțeau pumni și picioare, iar jandarmii au acționat pentru a-i opri și pentru a preveni escaladarea situației.

Cei implicați au fost imobilizați și scoși din zona în care se desfășura altercația, astfel încât traficul și activitatea din apropiere să nu fie afectate.

„În această dimineață, în jurul orei 05:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane, în fața Pavilionului Expozițional, la intrarea în stațiunea Mamaia.



Șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au intervenit prompt, au imobilizat persoanele implicate și au restabilit ordinea publică.”, a precizat IJJ Constanța.

Tinerii au fost predați poliției

După intervenția jandarmilor, cei șase au fost duși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia. Acolo, polițiștii urmează să stabilească modul în care a început conflictul și să decidă măsurile legale care se impun.