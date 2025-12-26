Într-un imobil din Arad, liniștea serii a fost întreruptă de doi indivizi care au intrat în scara blocului pretinzând că sunt colindători. Cei doi au încercat mai multe uși, iar comportamentul lor a ridicat suspiciuni în rândul locatarilor, care au decis să sune la poliție pentru a clarifica situația.

Urmărire cu momente neașteptate

La sosirea echipajului, tinerii au fugit imediat, declanșând o urmărire prin fața blocului. În timpul intervenției, unul dintre agenți s-a împiedicat și a căzut, însă ceilalți polițiști au continuat să-i urmărească pe cei doi printre mașinile parcate. După câteva minute, unul dintre fugari a fost prins.

Cel de-al doilea a reușit să se îndepărteze, dar nu pentru mult timp. Polițiștii l-au identificat ulterior și l-au reținut, iar ambii au fost sancționați contravențional pentru comportamentul lor.

Caz asemănător în Constanța, unde colindatul s-a transformat în acte de vandalism

Un episod similar a fost raportat recent în cartierul Poarta 6 din Constanța. Acolo, un grup de adolescenți a provocat distrugeri în interiorul unui bloc după ce nu au fost primiți sau nu au primit răsplata dorită. Martorii au povestit că tinerii au coborât scările țipând și lovind ușile apartamentelor, rupând inclusiv decorațiunile de Crăciun ale locatarilor. Scenele au generat teamă și revoltă în rândul oamenilor, care au descoperit pagube pe fiecare etaj.

Recomandările poliției pentru perioada sărbătorilor

În contextul acestor incidente, autoritățile îi sfătuiesc pe locatari să fie atenți la persoanele pe care le lasă să intre în scările de bloc, mai ales în perioada colindatului, când astfel de pretexte pot fi folosite pentru a provoca furturi sau distrugeri.

Colindători transformați în vandali: ușile unui bloc din Constanța, distruse din răzbunare pentru că nu li s-a deschis