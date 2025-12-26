România traversează unul dintre cele mai dificile începuturi de sezon gripal din ultimii ani, iar spitalele resimt deja presiunea.

Camerele de gardă sunt asaltate de pacienți, iar numărul celor care solicită ajutor medical s-a dublat față de o lună obișnuită. Medicii de la Institutul Matei Balș avertizează că jumătate dintre persoanele care ajung la urgență prezintă infecții respiratorii, iar varianta K a virusului gripal de tip A se răspândește rapid și provoacă forme severe, în special în rândul copiilor și al pacienților cu boli cronice.

Potrivit specialiștilor, zilnic sunt confirmate chiar și 70–80 de cazuri, ceea ce arată o creștere accelerată a circulației virusului. Varianta actuală este extrem de contagioasă și a fost deja raportată în mai multe țări europene, unde provoacă îngrijorare în rândul autorităților sanitare.

Rata scăzută de vaccinare amplifică riscurile

Medicii atrag atenția că România se confruntă cu o problemă suplimentară: rata scăzută de vaccinare antigripală. În lipsa unei protecții adecvate, virusul se transmite mult mai ușor, iar persoanele vulnerabile sunt expuse unor complicații grave. Specialiștii avertizează că urmează săptămâni și mai dificile, în care numărul cazurilor ar putea continua să crească, iar presiunea asupra sistemului medical să devină și mai mare.

Gripa la copii: semnele timpurii care îi pot pune pe părinți în alertă. Cum deosebim gripa de o răceală obișnuită?

Europa intră în alertă sanitară după apariția cazurilor de MERS

Situația devine și mai complicată la nivel continental. Franța a confirmat oficial primele cazuri de MERS, un virus respirator extrem de periculos, cunoscut pentru rata sa de mortalitate de aproape 35%. Organizația Mondială a Sănătății a emis deja un avertisment public, subliniind necesitatea unei monitorizări stricte și a unor măsuri rapide de prevenție.

Reapariția MERS, un virus mult mai letal decât Covid-19, pune Europa într-o poziție delicată, în condițiile în care continentul se confruntă simultan cu un sezon gripal intens și cu un risc epidemiologic suplimentar.

Medicii cer vigilență maximă

În acest context, medicii români fac apel la populație să manifeste prudență și responsabilitate. Ei reamintesc că prevenția poate face diferența dintre viață și moarte, mai ales pentru persoanele vulnerabile. Igiena riguroasă, evitarea aglomerațiilor, izolarea în caz de simptome și vaccinarea rămân principalele arme în fața unui sezon gripal care se anunță deosebit de agresiv.