„A fost cea mai rece noapte din această iarnă în Capitală, cu valori de minus 7 grade la periferie și minus 5 grade în centru”, a explicat Huștiu, adăugând că ziua va fi însă mai blândă, cu cer însorit și maxime de 3–4 grade la orele prânzului.

Deși temperaturile au coborât puternic, 40 de blocuri din sectorul 1, branșate la punctul termic 1 Mai, au rămas fără căldură din cauza unor avarii apărute pe rețeaua de termoficare. Locuitorii au reclamat calorifere reci încă din zilele trecute.

Pentru zilele următoare, meteorologii nu anunță precipitații, însă ceața și depunerile de chiciură vor rămâne fenomene frecvente în Capitală. „Fenomenele specifice iernii se vor mai domoli, dar diminețile vor rămâne reci și cu vizibilitate redusă”, a mai precizat Mihai Huștiu.