Cea mai rece noapte din această iarnă în București: –5°C în centru. Zeci de blocuri au rămas fără căldură

Nopțile vor rămân în continuare foarte friguroase
Bucureștiul a înregistrat în noaptea de joi spre vineri cele mai scăzute temperaturi din această iarnă. La stațiile meteo de la marginea orașului s-au înregistrat –7 grade Celsius, iar în zona centrală –5 grade, a precizat pentru Realitatea Plus meteorologul ANM Mihai Huștiu.

A fost cea mai rece noapte din această iarnă în Capitală, cu valori de minus 7 grade la periferie și minus 5 grade în centru”, a explicat Huștiu, adăugând că ziua va fi însă mai blândă, cu cer însorit și maxime de 3–4 grade la orele prânzului.

Deși temperaturile au coborât puternic, 40 de blocuri din sectorul 1, branșate la punctul termic 1 Mai, au rămas fără căldură din cauza unor avarii apărute pe rețeaua de termoficare. Locuitorii au reclamat calorifere reci încă din zilele trecute.

Pentru zilele următoare, meteorologii nu anunță precipitații, însă ceața și depunerile de chiciură vor rămâne fenomene frecvente în Capitală. „Fenomenele specifice iernii se vor mai domoli, dar diminețile vor rămâne reci și cu vizibilitate redusă”, a mai precizat Mihai Huștiu.