Cum s-a produs incidentul?

La fața locului au intervenit de urgență echipele Salvamont Argeș, salvatorii montani fiind alertați din zona Voina. Accidentul a avut loc pe traseul forestier dintre cabanele Voina și Cuca, într-o zonă dificil accesibilă.

Potrivit salvamontiștilor, autoturismul, un Dacia Duster, a ajuns în afara drumului după ce a căzut de pe un pod. Toți cei șase ocupanți au reușit să iasă din vehicul și au fost evaluați medical la fața locului. Din fericire, niciuna dintre persoane nu a suferit răni sau alte probleme de sănătate.

După evaluare, toate cele șase persoane au fost transportate la Baza Salvamont Voina, unde au rămas sub supraveghere până la sosirea aparținătorilor. Salvatorii au precizat că victimele erau conștiente, cooperante și în afara oricărui pericol.

Reprezentanții Salvamont Argeș au transmis, totodată, un apel către șoferi, recomandând prudență maximă pe drumurile montane și forestiere, mai ales în sezonul rece, și utilizarea exclusivă a traseelor administrate, întreținute și deszăpezite.