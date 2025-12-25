Incident pe un drum forestier, chiar în seara de Crăciun: un autoturism cu șase pasageri a căzut de pe un pod

Accident rutier
Accident rutier

Un incident rutier care putea avea urmări grave s-a produs joi pe un drum forestier din județul Argeș, unde un autoturism în care se aflau șase persoane a părăsit carosabilul și a căzut de pe un pod, în afara drumului.

Cum s-a produs incidentul?

La fața locului au intervenit de urgență echipele Salvamont Argeș, salvatorii montani fiind alertați din zona Voina. Accidentul a avut loc pe traseul forestier dintre cabanele Voina și Cuca, într-o zonă dificil accesibilă.

Potrivit salvamontiștilor, autoturismul, un Dacia Duster, a ajuns în afara drumului după ce a căzut de pe un pod. Toți cei șase ocupanți au reușit să iasă din vehicul și au fost evaluați medical la fața locului. Din fericire, niciuna dintre persoane nu a suferit răni sau alte probleme de sănătate.

După evaluare, toate cele șase persoane au fost transportate la Baza Salvamont Voina, unde au rămas sub supraveghere până la sosirea aparținătorilor. Salvatorii au precizat că victimele erau conștiente, cooperante și în afara oricărui pericol.

Reprezentanții Salvamont Argeș au transmis, totodată, un apel către șoferi, recomandând prudență maximă pe drumurile montane și forestiere, mai ales în sezonul rece, și utilizarea exclusivă a traseelor administrate, întreținute și deszăpezite.