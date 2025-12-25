Da, este minunat să colindăm, să ne lăsăm colindați, să ne bucurăm în jurul bradului sau al mesei, alături de persoanele iubite și apropiate. Dar, pe cât este posibil, să nu uităm și de aproapele nostru — să-l bucurăm cu ceva, oricât de mic: fie și doar cu un zâmbet, o mângâiere, o felie de cozonac, o masă caldă, o conversație telefonică, o nevoie împlinită, o durere alinată, o rugăciune pentru cei pentru care nu putem face nimic...