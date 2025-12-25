Ea a subliniat bucuria colindului și a momentelor petrecute alături de cei dragi, îndemnând totodată la gesturi simple, dar pline de compasiune față de semenii aflați în nevoie.
În încheierea mesajului, Cristela Georgescu a transmis o rugăciune pentru pace și bunăvoire între oameni.
„Mă întreb frecvent, în ultima vreme, ce-ar fi fost viața mea — sau lumea — fără Hristos…
Nădăjduiesc ca această zi Sfântă să fie și să rămână în sufletele noastre o trăire vie, plină de înțelesuri profunde...
Da, este minunat să colindăm, să ne lăsăm colindați, să ne bucurăm în jurul bradului sau al mesei, alături de persoanele iubite și apropiate. Dar, pe cât este posibil, să nu uităm și de aproapele nostru — să-l bucurăm cu ceva, oricât de mic: fie și doar cu un zâmbet, o mângâiere, o felie de cozonac, o masă caldă, o conversație telefonică, o nevoie împlinită, o durere alinată, o rugăciune pentru cei pentru care nu putem face nimic...
Îl rugăm pe Pruncul Iisus să binecuvinteze inimile și viețile noastre, să le umple de pace Sfântă și bucurie și, mai ales, să ne fim odihnă unii altora, cântând împreună cu cetele îngerești:
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!””, a scris Cristela Georgescu pe pagina de Facebook.
