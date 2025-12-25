Ninsorile viscolite complică acțiunile de deszăpezire, utilajele intervenind în condiții vitrege pentru a menține carosabilul practicabil.

Șoferii primesc recomandări să circule cu prudență extremă, să adapteze viteza la starea drumului și să verifice în prealabil situația traficului. Intervențiile drumarilor sunt în desfășurare, inclusiv pe DeX12, Craiova – Pitești.

O filmare postată pe grupul Info Trafic Slatina arată circulație în condiții de iarnă între Brebeni și Greci, unde o ambulanță a derapat în șanț.