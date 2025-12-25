Viscol la sol pe DN 6. Deszăpezirea, îngreunată de ninsorile viscolite

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță condiții meteo dificile pe DN 6, unde se manifestă viscol la sol pe tronsonul Dăneasa – Radomirești.

Ninsorile viscolite complică acțiunile de deszăpezire, utilajele intervenind în condiții vitrege pentru a menține carosabilul practicabil.

Șoferii primesc recomandări să circule cu prudență extremă, să adapteze viteza la starea drumului și să verifice în prealabil situația traficului. Intervențiile drumarilor sunt în desfășurare, inclusiv pe DeX12, Craiova – Pitești.

O filmare postată pe grupul Info Trafic Slatina arată circulație în condiții de iarnă între Brebeni și Greci, unde o ambulanță a derapat în șanț.